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  4. Свитолина пояснила, как ей удалось переиграть Коллинз на топ-турнире в Риме
WTA
12 мая 2025, 21:59 |
289
0

Свитолина пояснила, как ей удалось переиграть Коллинз на топ-турнире в Риме

Элина одолела Даниэль в двух сетах в матче 1/8 финала тысячника в столице Италии

12 мая 2025, 21:59 |
289
0
Свитолина пояснила, как ей удалось переиграть Коллинз на топ-турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Даниэль Коллинз в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии:

– Поделитесь впечатлениями об игре с Коллинз, вы очень успешно действовали на приеме ее второй подачи. Расскажите, как вам было играть эти длинные розыгрыши с ней?

– Очевидно, что это был тяжелый матч, с ней нелегко играть, она умеет великолепно пробивать. И в своем предыдущем матче она победила Игу. Поэтому я пыталась давить на нее, быть в игре на 100% и физически, и ментально. В первом сете борьба была на равных, я очень рада, что смогла подать на партию при счете 5:4.

А потом я начала играть очень хорошо, действительно хорошо пробивала по мячу. Я хорошо отвечала на приеме. Здесь условия сильно отличаются от Мадрида, мячи тяжелые и надо адаптироваться, менять позицию на корте и план на игру. Я рада и не рада, что у меня был такой сложный предыдущий матч против Хейли Баптист, там были длинные розыгрыши, и я почувствовала, что мне надо улучшить до следующей игры. Я счастлива, что сегодня победила в двух сетах. Это было хорошее выступление с моей стороны. Так что, иногда хорошо иметь тяжелые матчи (улыбается).

– Вы сказали, что здесь другие условия. Как вы адаптировалась к ним, это что-то психологическое или есть технические моменты, например, меняли натяжку струн, немного облегчали ее?

– Да, действительно, я уменьшала натяжку, потому что здесь еще надо иначе работать с мячом. В Мадриде ты касаешься мяча – и он уже летит (смеется). Но в Риме надо приложить чуть больше усилий, больше работать ногами, быть в правильной позиции. И также с отскоком, ты не знаешь, будет мяч крутиться в твою сторону или в другую. Поэтому надо адаптироваться ко всему буквально до последнего момента.

– В Риме вы дважды выигрывали титул. Очевидно, что с этим турниром у вас связаны положительные эмоции.

– Конечно, я люблю Рим. Не только из-за приятных воспоминаний моих побед, а просто из-за людей, они привносят много энергии. Даже тогда, когда они болеют не за тебя, это разжигает в тебе огонь (смеется). Все здесь очень приятное: еда, атмосфера и так много людей. Это как турнир Grand Slam. Понедельник? Не имеет значения, все равно будет много болельщиков и они создают невероятную атмосферу.

– С прошедшим Днем матери. Расскажите, как вы его отпраздновали?

– Хорошо. Знаете, в разных странах этот праздник может быть в разные дни. Поэтому Гаэль сказал мне, мол, почему ты празднуешь, во Франции День матери будет через две недели, я сделаю тебе подарок позже (смеется). Но мы должны праздновать его каждый день (смеется). Все мы, мамы, выполняем такую тяжелую работу. Но сейчас Гаэль дома с дочкой, а я – работающая мама.

– У вас был насыщенный месяц, вы играли в полуфинале в Мадриде. Чувствуете, что силы еще остались?

– Да, еще есть огонь, впереди еще много работы. У меня будет тяжелый следующий раунд. Поэтому мне нужно заново собраться быстро. Но я готова к этому, готова к испытанию. Пэйтон хорошо выступает и на этой неделе уже победила сильных соперниц. Я всегда знаю, что на корте нужно иметь этот бойцовский настрой. Так что я жду с нетерпением. Я люблю этот турнир, поэтому мне хотелось бы пройти ещё дальше.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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