Элина СВИТОЛИНА: «Раньше теннис больше напоминал шахматы. Сейчас же...»
Первая ракетка Украины провела пресс-конференцию после победы над Даниэль Коллинз
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Даниэль Коллинз в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии:
– Коллинз достаточно сильно бьет по мячу. Насколько тщательно и долго готовишься перед матчем? Или просто выходишь на корт и реагируешь по ситуации?
– Я стараюсь немного изучить, куда она направляет мяч. Конечно, все может меняться в зависимости от соперницы. Но все же нужно быть немного готовой к определенным моментам, потому что когда она действительно хорошо бьет, когда у нее хорошо идет прием, как, например, в матче с Игой, мне нужно было быть готовой к глубоким мячам, быть готовой к быстрым розыгрышам.
– Ты смотрела ее матч против Иги?
– Да, я видела первый сет и немного второго, потом пошла разминаться, потому что у меня был уже мой матч.
– Удивила ли тебя игра Даниэль?
– Я ожидала хорошей игры, потому что она раньше проводила напряженные и долгие матчи, играла три сета. Даниэль также обыгрывала Игу. Я ожидала серьезной борьбы.
Я думаю, в первом сете Даниэль играла невероятно. Все шло по ее плану. Она отличная теннисистка. Ранее она входила в топ-10 и знает, как играть против сильных соперниц.
– Ты дважды выигрывала здесь трофей. Инфраструктура изменилась. Ты играла на новой арене Super Tennis сегодня? Что думаешь о новом корте?
– Мне кажется, корт хороший. Да, место сильно изменилось, но тут все еще много отличных кортов и очень красивая арена.
Я также играла на Pietrangeli один раз. Это особенное место. Очень приятно играть на таких классных кортах с великолепной публикой. Сегодня понедельник, а все равно пришло так много людей. Это мотивирует играть хорошо.
– Если бы ты могла сыграть против себя из 2017 или 2018 года, какую бы ты выбрала тактику и кто бы выиграл?
– Интересный вопрос. Сейчас я определенно бью по мячу сильнее. Чувствую, что у меня немного больше мощи. Играю немного по-другому сейчас. Ну, я бы не стала раскрывать свою тактику, даже самой себе (смеется).
– Даже себе?
– Да, даже себе. Оставлю это в секрете (улыбается).
Но я думаю, это были бы две разные теннисистки. Сейчас соперницы бьют мощнее. Больше рискуют. Раньше теннис больше напоминал шахматы. Даже когда я играла с Симоной [Халеп, Элина побеждала ее в финалах Рима в 2017 и 2018], у нас были очень длинные розыгрыши, с разными тактическими схемами.
Сейчас же все сводится к тому, кто смелее, кто первым использует возможность и кто первым пойдет в атаку, а затем пробьет.
– То есть ты считаешь, что выиграла бы сейчас?
– Да, думаю, да (смеется).
Свитолина победила Коллинз со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Элины будет Пейтон Стернс, с которой украинка разыграет путевку в полуфинал тысячника в Риме.
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