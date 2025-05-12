Элина СВИТОЛИНА: «Раньше теннис больше напоминал шахматы. Сейчас же...»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Даниэль Коллинз в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии:

– Коллинз достаточно сильно бьет по мячу. Насколько тщательно и долго готовишься перед матчем? Или просто выходишь на корт и реагируешь по ситуации?

– Я стараюсь немного изучить, куда она направляет мяч. Конечно, все может меняться в зависимости от соперницы. Но все же нужно быть немного готовой к определенным моментам, потому что когда она действительно хорошо бьет, когда у нее хорошо идет прием, как, например, в матче с Игой, мне нужно было быть готовой к глубоким мячам, быть готовой к быстрым розыгрышам.

– Ты смотрела ее матч против Иги?

– Да, я видела первый сет и немного второго, потом пошла разминаться, потому что у меня был уже мой матч.

– Удивила ли тебя игра Даниэль?

– Я ожидала хорошей игры, потому что она раньше проводила напряженные и долгие матчи, играла три сета. Даниэль также обыгрывала Игу. Я ожидала серьезной борьбы.

Я думаю, в первом сете Даниэль играла невероятно. Все шло по ее плану. Она отличная теннисистка. Ранее она входила в топ-10 и знает, как играть против сильных соперниц.

– Ты дважды выигрывала здесь трофей. Инфраструктура изменилась. Ты играла на новой арене Super Tennis сегодня? Что думаешь о новом корте?

– Мне кажется, корт хороший. Да, место сильно изменилось, но тут все еще много отличных кортов и очень красивая арена.

Я также играла на Pietrangeli один раз. Это особенное место. Очень приятно играть на таких классных кортах с великолепной публикой. Сегодня понедельник, а все равно пришло так много людей. Это мотивирует играть хорошо.

– Если бы ты могла сыграть против себя из 2017 или 2018 года, какую бы ты выбрала тактику и кто бы выиграл?

– Интересный вопрос. Сейчас я определенно бью по мячу сильнее. Чувствую, что у меня немного больше мощи. Играю немного по-другому сейчас. Ну, я бы не стала раскрывать свою тактику, даже самой себе (смеется).

– Даже себе?

– Да, даже себе. Оставлю это в секрете (улыбается).

Но я думаю, это были бы две разные теннисистки. Сейчас соперницы бьют мощнее. Больше рискуют. Раньше теннис больше напоминал шахматы. Даже когда я играла с Симоной [Халеп, Элина побеждала ее в финалах Рима в 2017 и 2018], у нас были очень длинные розыгрыши, с разными тактическими схемами.

Сейчас же все сводится к тому, кто смелее, кто первым использует возможность и кто первым пойдет в атаку, а затем пробьет.

– То есть ты считаешь, что выиграла бы сейчас?

– Да, думаю, да (смеется).

Свитолина победила Коллинз со счетом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Элины будет Пейтон Стернс, с которой украинка разыграет путевку в полуфинал тысячника в Риме.