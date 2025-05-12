ВИДЕО. Минус Радукану и Остапенко. Гауфф и Паолини вышли в 1/4 финала Рима

12 мая проходят матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Итальянская теннисистка и пятая ракетка мира Жасмин Паолини разобралась с Аленой Остапенко (Латвия, WTA 18). Далее Паолини поборется с 13-й «нейтральной» сеяной Дианой Шнайдер, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24).

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Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) разгромила чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTА 49). Следующей соперницей Коко будет победительница противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 23) – Мирра Андреева (WTA 7).

В четвертьфинал Рима также уже пробилась Элина Свитолина. А в 21:30 свой матч четвертого круга начнет Марта Костюк – она встретится с Ариной Соболенко.

WTA 1000 Рим. 1/8 финала

Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17] – 7:5, 6:2

Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану – 6:1, 6:2

Видеообзор матча Паолини – Остапенко

Видеообзор матча Гауфф – Радукану