Стало известно, когда за Динамо дебютирует преемник Ярмоленко

Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.

Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.

По информации источника, «Динамо» уже долгое время пыталось подписать Торреса – переговоры велись еще прошлым летом, но Анхель тогда не перешел из-за семейных проблем. Ожидается, что футболист сможет дебютировать за киевлян в финальном матче УПЛ против «Колоса», который пройдет 24 мая.

Ранее колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко.