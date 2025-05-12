Стало известно, когда за Динамо дебютирует преемник Ярмоленко
Ожидается, что Торрес сыграет уже в матче с «Колосом»
Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.
Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.
По информации источника, «Динамо» уже долгое время пыталось подписать Торреса – переговоры велись еще прошлым летом, но Анхель тогда не перешел из-за семейных проблем. Ожидается, что футболист сможет дебютировать за киевлян в финальном матче УПЛ против «Колоса», который пройдет 24 мая.
Ранее колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко.
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