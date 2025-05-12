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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 19:25 | Обновлено 12 мая 2025, 20:42
2993
9

Стало известно, когда за Динамо дебютирует преемник Ярмоленко

Ожидается, что Торрес сыграет уже в матче с «Колосом»

12 мая 2025, 19:25 | Обновлено 12 мая 2025, 20:42
2993
9
Стало известно, когда за Динамо дебютирует преемник Ярмоленко
ФК Динамо. Анхель Торрес

Состав киевского «Динамо» пополнил легионер. К команде присоединился 25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес.

Переход Торреса в «Динамо» состоялся на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение на 3 года. В команде Торрес взял 17-й номер.

По информации источника, «Динамо» уже долгое время пыталось подписать Торреса – переговоры велись еще прошлым летом, но Анхель тогда не перешел из-за семейных проблем. Ожидается, что футболист сможет дебютировать за киевлян в финальном матче УПЛ против «Колоса», который пройдет 24 мая.

Ранее колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Анхель Торрес Колос Ковалевка
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 9
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Gargantua81
да дайте хоть раз сыграть Кремчанину, Саленко,  да и Редушко, Осипенко можно было бы попробовать.
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+2
Dmitry Shevchenko
А если его не было в заявке на сезон, как он сможет сыграть с Карпатами? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alex
На цьому сайті 
самому виправляти помилки в тексті ?
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАИ ДУРА ЧКИ KADAAD AK.228  OLEKSANDR   ВЕДУТ БАРЬБУ КЬТО ПАСАСЕТ МАЮ БАЛЬШУЮ ВАЛИНУ ДУРА ЧКИ МАИ НЕ ПЕРЕЖЭВАЙТЭ МАЕВО КАНЦА НА ФСЭХ ВАС ХВАТЭТ АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ ЦАРЬ
Ответить
-1
FunnyCat_____
Удачи в лучшем и самом титулованном клубе Украины!
Ответить
-1
Oleksandr
Легенда дирки, інфа сотка 😁
Ответить
-2
AK.228
Приемник 
Ответить
-3
kadaad
Очередное дерьмо которое не заиграет.
Ответить
-3
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