ВАН ЛЕУВЕН: «Были два момента, где арбитр должен был назначать пенальти»

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Буковиной» в шестом туре чемпионской группы Первой лиги Украины (2:1).

«По моему мнению, начало игры было равным, но после нашей ошибки сопернику удалось отличиться голом. Мы хорошо ответили, забили красивый мяч, хорошая атака через фланг, которую завершил хороший удар Юрченко и затем еще отличный гол Рашицы. Затем была достаточно равная игра, где имели возможности отличиться обе команды. Должны были в конце забивать и третий гол. Команда хорошо работала, играли до последней минуты, игроки помогали на поле друг другу и бились за каждый сантиметр игровой площадки. Я доволен итоговым результатом, но еще было два момента в первом тайме, где арбитр должен был назначать пенальти в нашу пользу», – сказал Патрик.

В турнирной таблице харьковский коллектив занимает второе место, имея в активе 35 очков.