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Украина. Первая лига
12 мая 2025, 15:53 | Обновлено 12 мая 2025, 16:07
242
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Были два момента, где арбитр должен был назначать пенальти»

Главный тренер «Металлиста 1925» недоволен судейством в матче с «Буковиной»

12 мая 2025, 15:53 | Обновлено 12 мая 2025, 16:07
242
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Были два момента, где арбитр должен был назначать пенальти»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Буковиной» в шестом туре чемпионской группы Первой лиги Украины (2:1).

«По моему мнению, начало игры было равным, но после нашей ошибки сопернику удалось отличиться голом. Мы хорошо ответили, забили красивый мяч, хорошая атака через фланг, которую завершил хороший удар Юрченко и затем еще отличный гол Рашицы. Затем была достаточно равная игра, где имели возможности отличиться обе команды. Должны были в конце забивать и третий гол. Команда хорошо работала, играли до последней минуты, игроки помогали на поле друг другу и бились за каждый сантиметр игровой площадки. Я доволен итоговым результатом, но еще было два момента в первом тайме, где арбитр должен был назначать пенальти в нашу пользу», – сказал Патрик.

В турнирной таблице харьковский коллектив занимает второе место, имея в активе 35 очков.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Металлист 1925 Патрик ван Леувен
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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