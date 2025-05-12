ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»

Ассистент главного тренера «Металлиста» Вадим Харченко подвел итоги поединка шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины. В матче подопечные Харченко уверенно переиграли «Кудровку» со счетом 2:0.

– Ребята очень плодотворно работали в течение недели после харьковского дерби и горели желанием выиграть сегодня. Команда полностью выполнила установку на игру, при этом большую роль сыграли их бойцовские качества.

– Сегодня Кирилл Паляничка дебютировал в матчах Первой лиги. Прокомментируйте его игру, пожалуйста.

– В общем, мы рассчитываем на каждого нашего игрока. Кирилл очень хорошо работает на тренировках. Кроме того, он очень плотный футболист по своему стилю игры и сегодня нам нужен был на поле такой исполнитель, который сможет навязать борьбу. Я поздравляю его с этим дебютом и желаю движения только вперед!

– Кирилл Дигтярь и Александр Цвиренко сегодня синхронно довели свои показатели результативных действий до 2+2. Вы довольны их игрой на атаку?

– Да, мы постоянно говорим, что наши футболисты должны добегать до всех зон, они должны искать моменты. Наконец, как мы можем рассчитывать на положительный результат, если будем находиться где-то в центре поля? Ребята – молодцы, они хотят играть на высоком уровне, поэтому им нужно как можно ярче проявлять себя.