Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»
Украина. Первая лига
12 мая 2025, 13:46 | Обновлено 12 мая 2025, 14:30
264
1

ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»

Ассистент главного тренера «Металлиста» прокомментировал победу над «Кудровкой»

12 мая 2025, 13:46 | Обновлено 12 мая 2025, 14:30
264
1
ХАРЧЕНКО: «Как рассчитывать на результат, если находиться в центре поля?»
ФК Металлист. Вадим Харченко

Ассистент главного тренера «Металлиста» Вадим Харченко подвел итоги поединка шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины. В матче подопечные Харченко уверенно переиграли «Кудровку» со счетом 2:0.

– Ребята очень плодотворно работали в течение недели после харьковского дерби и горели желанием выиграть сегодня. Команда полностью выполнила установку на игру, при этом большую роль сыграли их бойцовские качества.

– Сегодня Кирилл Паляничка дебютировал в матчах Первой лиги. Прокомментируйте его игру, пожалуйста.

– В общем, мы рассчитываем на каждого нашего игрока. Кирилл очень хорошо работает на тренировках. Кроме того, он очень плотный футболист по своему стилю игры и сегодня нам нужен был на поле такой исполнитель, который сможет навязать борьбу. Я поздравляю его с этим дебютом и желаю движения только вперед!

– Кирилл Дигтярь и Александр Цвиренко сегодня синхронно довели свои показатели результативных действий до 2+2. Вы довольны их игрой на атаку?

– Да, мы постоянно говорим, что наши футболисты должны добегать до всех зон, они должны искать моменты. Наконец, как мы можем рассчитывать на положительный результат, если будем находиться где-то в центре поля? Ребята – молодцы, они хотят играть на высоком уровне, поэтому им нужно как можно ярче проявлять себя.

По теме:
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Борьба за жизнь. Стали известны стартовые составы Ингульца и Левого Берега
Игрок Руха: «В команде нет таких настроений, мол, доиграем сезон»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Кудровка
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
Футбол | 11 мая 2025, 22:21 27
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ

Наставнику «Александрии» не очень понравилось судейство матча во Львове

Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12 мая 2025, 06:23 44
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах

Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Другие виды | 11.05.2025, 20:49
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Бокс | 12.05.2025, 02:15
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Игрок Реала заплакал после Эль-Классико. Анчелотти пришлось успокаивать
Футбол | 12.05.2025, 13:33
Игрок Реала заплакал после Эль-Классико. Анчелотти пришлось успокаивать
Игрок Реала заплакал после Эль-Классико. Анчелотти пришлось успокаивать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
там же главный Анищенко. не слышал ничего по поводу отставки
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 3
Футбол
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 8
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 1
Бокс
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем