Ашур впервые прокомментировал увольнение из Полесья. Обратился к Буткевичу
Уже бывший тренер житомирян поблагодарил президента за время, проведенное в клубе
Украинский футбольный специалист Имад Ашур прокомментировал свое увольнение из житомирского «Полесья».
– Как вы оцениваете период, проведенный в «Полесье»?
– Сейчас я пока не готов давать комментарии.
– Не то настроение?
– Да нет. Дел немало.
– И все же в Житомире вы провели почти год...
– Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба Геннадия Буткевича. Сейчас комментариев больше просто нет.
Имад Ашур оставил «Полесье» на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав с командой 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет лишь 2 балла.
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