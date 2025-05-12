Ашур впервые прокомментировал увольнение из Полесья. Обратился к Буткевичу

Украинский футбольный специалист Имад Ашур прокомментировал свое увольнение из житомирского «Полесья».

– Как вы оцениваете период, проведенный в «Полесье»?

– Сейчас я пока не готов давать комментарии.

– Не то настроение?

– Да нет. Дел немало.

– И все же в Житомире вы провели почти год...

– Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба Геннадия Буткевича. Сейчас комментариев больше просто нет.

Имад Ашур оставил «Полесье» на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав с командой 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет лишь 2 балла.