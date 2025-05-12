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  4. Ашур впервые прокомментировал увольнение из Полесья. Обратился к Буткевичу
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 13:22 |
2898
3

Ашур впервые прокомментировал увольнение из Полесья. Обратился к Буткевичу

Уже бывший тренер житомирян поблагодарил президента за время, проведенное в клубе

12 мая 2025, 13:22 |
2898
3
Ашур впервые прокомментировал увольнение из Полесья. Обратился к Буткевичу
ФК Полесье. Имад Ашур

Украинский футбольный специалист Имад Ашур прокомментировал свое увольнение из житомирского «Полесья».

– Как вы оцениваете период, проведенный в «Полесье»?

– Сейчас я пока не готов давать комментарии.

– Не то настроение?

– Да нет. Дел немало.

– И все же в Житомире вы провели почти год...

– Я могу только поблагодарить за этот промежуток времени лично президента клуба Геннадия Буткевича. Сейчас комментариев больше просто нет.

Имад Ашур оставил «Полесье» на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав с командой 44 очка в 28 матчах сезона. Отставание от 4-й еврокубковой строчки составляет лишь 2 балла.

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Имад Ашур Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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Перець
В 2 частині чемпіоната спад в команді  а може там щось інше
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Первый Среди Равных
норм тренер. Я думаю якби не звільнили то в наступному сезоні Полісся залізно в топ-3, та і в цьому сезоні ще в Єврокубки попасти можуть, чому прийнято таке рішення саме напередодні двох ключових турів? 
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