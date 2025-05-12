«Это обязательно». Алонсо назвал причину провала Реала в Эль-Классико

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Будущий главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал поражение королевского клуба в этом поединке:

«Всем футболистам Реала было необходимо бегать, чтобы вернуть себе мяч. В наши дни это обязательно, а в этом матче они этого не делали».