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  4. «Это обязательно». Алонсо назвал причину провала Реала в Эль-Классико
Испания
12 мая 2025, 13:56 |
1533
0

«Это обязательно». Алонсо назвал причину провала Реала в Эль-Классико

Будущий главный тренер королевского клуба считает, что футболисты сливочных недостаточно бегали

12 мая 2025, 13:56 |
1533
0
«Это обязательно». Алонсо назвал причину провала Реала в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Будущий главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал поражение королевского клуба в этом поединке:

«Всем футболистам Реала было необходимо бегать, чтобы вернуть себе мяч. В наши дни это обязательно, а в этом матче они этого не делали».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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