СЛОТ: «Трент показал, зачем я его выпустил на замену. Мы могли выиграть»

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию после ничейного матча против «Арсенала» (2:2) в матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги на «Энфилде».

«Реакция Трента Александера-Арнольда? Я сказал всем, кто меня спрашивал, что это привилегия – жить в Европе, где каждый может иметь свое мнение и выражать его. Это то, что мы увидели. Несколько людей были недовольны им. Думаю, все они недовольны его решением покинуть клуб. Но некоторые показали это так, что освистали его. А другие аплодировали.

Единственное, что я могу сказать об этом: я уважаю игроков, клуб и команду – всех, кто так усердно работает, чтобы мы выиграли футбольный матч, и стараюсь сделать все, чтобы это случилось. И если после 70 минут счет 2:2, а Конор [Бредли] не может продолжить, и у меня есть фулбек мирового класса на скамейке, я выпускаю его. И думаю, что это большая похвала для него, потому что можно понять, насколько смешанными были его эмоции; то, что он продемонстрировал такой перформанс, показывает, почему я думаю, что все думают, что он фулбек мирового класса. Потому что с ним мы были очень близки к победе, и это то, что я должен игрокам в раздевалке, которые работают так усердно каждый день: принимать решения, чтобы выигрывать матч.

Это безусловно тяжело для него, потому что я думаю, что он сам сказал, как тяжело было покинуть этот футбольный клуб. И это важно для нас услышать тоже, потому что мы должны сделать это как можно более трудным. И, к счастью для нас, многие остаются, как Вирджил ван Дейк и Мо Салах. Трент принял решение уйти. Но это зависит от того, как ты хочешь это воспринять; я не знаю, не спрашивал его, но возможно, он положительно удивлен тем, какие были реакции. Я не знаю, потому что не говорил с ним, но было очевидно, что реакции были смешанными, и не все было негативным. И когда он должен был пробивать штрафной, все болели за него, чтобы он забил – и он был близким. Так что я даже не уверен, есть ли у него негативные чувства по поводу сегодняшнего дня. Может быть, может быть – но опять же, я не говорил с ним – это не так негативно, как ты думаешь.

Был ли выход Александера-Арнольда с скамейки «отвлечением» для игры «Ливерпуля»? Я рад, что прозвучал этот вопрос, потому что это было положительно. Я думаю, что в момент, когда он вышел на поле, через три или четыре минуты – после того, как мы тоже сделали замену и выпустили еще одного атакующего игрока, хотя мы не были в лучшей части игры, но мы выпустили Диогу Жоту, чтобы он играл в атаке вместе с Дарвином Нуньесом – с того момента мы взяли игру под контроль, потому что сразу была желтая карточка, а потом красная для Мерино. Поэтому я не почувствовал никакого отвлечения. Это то, за что я должен отдать ему должное, но и команде тоже. Думаю, последние 15–20 минут были лучшими 15–20 минутами второго тайма – но это не было так сложно после первых 20.

Реакция болельщиков? Думаю, если ты аплодируешь, это не так громко, как если освистать, но я не считал, сколько было тех, кто освистал, и сколько аплодировали ему. Как я уже сказал, они имеют право выражать свое мнение. Я думаю, первое, что они сделали – это отдали должное Стивену Джерраду за то, каким игроком он был для этого клуба. Потом спели для Конора Бредли, который этого полностью заслуживал, потому что он играл замечательно [для] 60 или 70 минут – хотя ему пришлось заблокировать кросс для 2:1, но я скажу ему это на этой неделе. Он играл очень хорошо, а потом, если ты скажешь мне 60/40, 50/50, 40/60, я не знаю – но то, что я знаю, это что аплодисменты не так громко, как освистивание.

Может ли что-то в последнем матче сезона с «Кристал Пелас» «погладить» празднования титула? Не думаю, что есть какая-либо возможность, что что-то случится, чтобы «погладить» наши празднования 20-го титула чемпиона лиги. Я был здесь два недели назад, и нет ничего... может быть несколько вещей – но эти вещи были бы гораздо хуже, чем то, о чем мы говорим – что могло бы «погладить» празднования титула, но тогда мы должны думать о вещах, о которых я не хочу думать.

Рассматривается ли возможность оставить Александера-Арнольда вне состава на последние два матча? То, что я рассматриваю – это то, что я хочу выиграть футбольный матч, и если я думаю, что мы можем выиграть этот матч с Трентом, я должен это своим товарищам по команде и болельщикам, потому что они наняли меня, чтобы выигрывать как можно больше матчей. Если я думаю, что есть лучший шанс выиграть с Трентом, я это сделаю. Если я думаю – а я не думаю – что это отвлечение или что-то, что может помешать нам играть хорошо, тогда возможно я приму другое решение. Но я думаю, Трент показал, почему я его выпустил, потому что он был очень близким с несколькими фантастическими подачами, чтобы мы выиграли игру.

Впечатления от матча в целом? К сожалению, мы имели 15-20 минут, когда играли с той же интенсивностью, что и прошлой недели против «Челси». Это не совсем плохо, но я немного скучаю – и первые 15-20 минут второго тайма были похожи на то, что мы видели на прошлой неделе, когда мы хорошо играли с мячом, попадали в много перспективных позиций, но в последней трети не были такими решительными. И защищая прошлую неделю, несколько голов, которые мы пропустили, были – скажем так, мягко – не очень хорошими. Это я увидел в первые 15 минут после перерыва, но первый тайм был великолепным.

Я думаю, в целом это то, почему люди так любят Премьер-Лигу: две отличные команды, которые соревнуются между собой, и фантастическая игра в футбол. Обе команды показали такое качество. Четыре гола, 2:2, обе команды могли выиграть в конце. Это то, что делает Премьер-Лигу такой особенной, и это тоже то, что мы должны стараться как тренеры – не только выигрывать матчи, а и обеспечивать, чтобы болельщики наслаждались тем, что они видят».