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  4. 30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
Испания
12 мая 2025, 08:39 | Обновлено 12 мая 2025, 09:08
2895
1

30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем

Фоде Диалло привлек внимание каталонского клуба своей техникой и мышлением

12 мая 2025, 08:39 | Обновлено 12 мая 2025, 09:08
2895
1
30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем
ФК Барселона. Фоде Диалло и Ламин Ямаль

Испанская «Барселона» регулярно следит за выступлениями собственных футболистов в молодежных командах. Скауты каталонского клуба уверены, что в академии клуба есть много талантливых игроков, которые пойдут по пути 17-летнего вундеркинда Ламина Ямаля.

Внимание «Барселоны» в последнее время привлек 13-летний форвард Фоде Диалло, который выступает в составе U-13 и продолжает покорять новые рекорды. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, где забил невероятные 96 голов.

В каталонском клубе считают, что Диалло очень похож на Ямаля своей техникой и мышлением на поле, поэтому пристально следят за развитием карьеры Фоде.

«Скауты, тренеры и инсайдеры следят за каждым его шагом. Несмотря на возраст, его физическое превосходство, взрывная скорость и инстинкт выделяют Диалло.

Поскольку Ямал уже закрепил за собой место будущего игрока взрослой команды, «Барселона» может увидеть первые признаки того, что по его стопам последует следующий большой талант», – считают в Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямаль
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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Комментарии 1
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Saar
Подивіться статистику Франческа Камарди. 89 матчах 485 голів!!!!!!! 485 за всі вікові команди Мілана!!!!! За академію Мілана. Зараз йому 17 років. Але в Серії А йому ще тяжко. І він майже не грає. Тому рівень юнацький і дорослий- порівнювати не потрібно.
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