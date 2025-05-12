30 матчей, 96 голов. Барселона нашла игрока, которого считает вторым Ямалем

Испанская «Барселона» регулярно следит за выступлениями собственных футболистов в молодежных командах. Скауты каталонского клуба уверены, что в академии клуба есть много талантливых игроков, которые пойдут по пути 17-летнего вундеркинда Ламина Ямаля.

Внимание «Барселоны» в последнее время привлек 13-летний форвард Фоде Диалло, который выступает в составе U-13 и продолжает покорять новые рекорды. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, где забил невероятные 96 голов.

В каталонском клубе считают, что Диалло очень похож на Ямаля своей техникой и мышлением на поле, поэтому пристально следят за развитием карьеры Фоде.

«Скауты, тренеры и инсайдеры следят за каждым его шагом. Несмотря на возраст, его физическое превосходство, взрывная скорость и инстинкт выделяют Диалло.

Поскольку Ямал уже закрепил за собой место будущего игрока взрослой команды, «Барселона» может увидеть первые признаки того, что по его стопам последует следующий большой талант», – считают в Испании.