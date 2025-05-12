Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Голкипер получит стандартное соглашение, как и все футболисты старше 30 лет
Мадридский «Реал» передумал продлевать контракт с бельгийским голкипером Тибо Куртуа на два года – вместо этого он получит стандартное соглашение для игроков, которые старше 30 лет.
В испанском клубе существует правило, согласно которому футболисты, который достигли этого возраста, не могут остаться в команде больше, чем на год. Руководство «сливочных» планировало отказаться от этой нормы в случае с Куртуа и предложить ему выступать в Ла Лиге до 2028 года.
Однако, после долгих консультаций «Реал» отказался от этой идеи – бельгийцу предложат продлить текущее соглашение всего на один год (до 2027). Причина такого решения – возраст и вероятность травм, которые в последнее время преследуют 33-летнего бельгийца.
В нынешнем сезоне Тибо провел 45 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 гола. В 14 поединках голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности.
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