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Испания
12 мая 2025, 07:51 | Обновлено 12 мая 2025, 08:11
2505
0

Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года

Голкипер получит стандартное соглашение, как и все футболисты старше 30 лет

12 мая 2025, 07:51 | Обновлено 12 мая 2025, 08:11
2505
0
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» передумал продлевать контракт с бельгийским голкипером Тибо Куртуа на два года – вместо этого он получит стандартное соглашение для игроков, которые старше 30 лет.

В испанском клубе существует правило, согласно которому футболисты, который достигли этого возраста, не могут остаться в команде больше, чем на год. Руководство «сливочных» планировало отказаться от этой нормы в случае с Куртуа и предложить ему выступать в Ла Лиге до 2028 года.

Однако, после долгих консультаций «Реал» отказался от этой идеи – бельгийцу предложат продлить текущее соглашение всего на один год (до 2027). Причина такого решения – возраст и вероятность травм, которые в последнее время преследуют 33-летнего бельгийца.

В нынешнем сезоне Тибо провел 45 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 гола. В 14 поединках голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа продление контракта
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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