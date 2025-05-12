Две украинки в борьбе. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Риме

11 мая завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме и были определены пары четвертого раунда.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке третьего круга в трех сетах дожала Хейли Баптист.

Далее украинка встретится с Даниэль Коллинс. Американка сенсационно одолела прошлогоднюю чемпионку и вторую сеяную Игу Свентек.

Еще одна украинская теннисистка Марта Костюк в 1/16 финала разобралась с Лейлой Фернандес.

За выход в четвертьфинал Костюк поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. «Нейтралка» в третьем раунде одолела Софию Кенин.

Поединки 1/8 финала в Риме состоятся в понедельник, 12 мая.

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк

Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8]

Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану

Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17]

Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25]



Пейтон Стернс – Наоми Осака

Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинс [29]