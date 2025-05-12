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  4. Две украинки в борьбе. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Риме
WTA
12 мая 2025, 03:56 |
368
0

Две украинки в борьбе. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Риме

Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу на тысячнике в Италии

12 мая 2025, 03:56 |
368
0
Две украинки в борьбе. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 мая завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме и были определены пары четвертого раунда.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке третьего круга в трех сетах дожала Хейли Баптист.

Далее украинка встретится с Даниэль Коллинс. Американка сенсационно одолела прошлогоднюю чемпионку и вторую сеяную Игу Свентек.

Еще одна украинская теннисистка Марта Костюк в 1/16 финала разобралась с Лейлой Фернандес.

За выход в четвертьфинал Костюк поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. «Нейтралка» в третьем раунде одолела Софию Кенин.

Поединки 1/8 финала в Риме состоятся в понедельник, 12 мая.

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк
Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8]

Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17]
Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25]

Пейтон Стернс – Наоми Осака
Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинс [29]

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WTA Рим Арина Соболенко Марта Костюк Бьянка Андрееску Чжэн Циньвень Коко Гауфф Эмма Радукану Клара Таусон Мирра Андреева Жасмин Паолини Алена Остапенко Диана Шнайдер Элизе Мертенс Пейтон Стернс Наоми Осака Элина Свитолина Даниэль Коллинз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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