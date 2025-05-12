Две украинки в борьбе. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Риме
Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу на тысячнике в Италии
11 мая завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме и были определены пары четвертого раунда.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке третьего круга в трех сетах дожала Хейли Баптист.
Далее украинка встретится с Даниэль Коллинс. Американка сенсационно одолела прошлогоднюю чемпионку и вторую сеяную Игу Свентек.
Еще одна украинская теннисистка Марта Костюк в 1/16 финала разобралась с Лейлой Фернандес.
За выход в четвертьфинал Костюк поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. «Нейтралка» в третьем раунде одолела Софию Кенин.
Поединки 1/8 финала в Риме состоятся в понедельник, 12 мая.
WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Марта Костюк
Бьянка Андрееску – Чжэн Циньвень [8]
Коко Гауфф [4] – Эмма Радукану
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [7]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [6] – Алена Остапенко [17]
Диана Шнайдер [13] – Элизе Мертенс [25]
Пейтон Стернс – Наоми Осака
Элина Свитолина [16] – Даниэль Коллинс [29]
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