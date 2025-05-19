Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»
Испанец был разочарован количеством пропущенных голов в матче с «Реалом»
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Лидеру «Барселоны» Ламину Ямалю после этого матча не понравилась игра каталонского клуба в защите.
«Нам нужно исправиться, чтобы не пропускать так много голов. Мы не можем больше так делать», – сказал Ямаль.
«Барселона» пропустила в этом сезоне Ла Лиги 36 голов.
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