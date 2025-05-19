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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»
Испания
19 мая 2025, 03:47 |
318
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»

Испанец был разочарован количеством пропущенных голов в матче с «Реалом»

19 мая 2025, 03:47 |
318
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Мы не можем больше так делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лидеру «Барселоны» Ламину Ямалю после этого матча не понравилась игра каталонского клуба в защите.

«Нам нужно исправиться, чтобы не пропускать так много голов. Мы не можем больше так делать», – сказал Ямаль.

«Барселона» пропустила в этом сезоне Ла Лиги 36 голов.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: ФК Барселона
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