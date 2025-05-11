Педри назвал лучшего игрока Барселоны в победном матче с Реалом
Хавбек выделил Рафинью
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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После игры полузащитник сине-гранатовых Педри назвал лучшего футболиста команды в этом поединке:
«Рафинья заслуживает награду лучшему игроку матча. Он показал, на что способен в этом сезоне. Он делает что-то действительно удивительное».
В победном Эль-Класико Рафинья оформил дубль.
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