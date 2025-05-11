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  4. Педри назвал лучшего игрока Барселоны в победном матче с Реалом
Испания
11 мая 2025, 21:05 |
997
0

Педри назвал лучшего игрока Барселоны в победном матче с Реалом

Хавбек выделил Рафинью

11 мая 2025, 21:05 |
997
0
Педри назвал лучшего игрока Барселоны в победном матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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После игры полузащитник сине-гранатовых Педри назвал лучшего футболиста команды в этом поединке:

«Рафинья заслуживает награду лучшему игроку матча. Он показал, на что способен в этом сезоне. Он делает что-то действительно удивительное».

В победном Эль-Класико Рафинья оформил дубль.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Рафинья Диас Барселона - Реал Педри
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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