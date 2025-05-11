Лидер Барселоны «наехал» на судью после победы в Эль-Классико

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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В послематчевом комментарии полузащитник Барселоны Педри выступил с критикой в адрес главного арбитра поединка:

«Во время игры был 100-процентный пенальти в нашу пользу, но его не назначили».

Вероятно, Педри имеет в виду этот эпизод: