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  4. Лидер Барселоны «наехал» на судью после победы в Эль-Классико
Испания
11 мая 2025, 21:12 |
1511
0

Лидер Барселоны «наехал» на судью после победы в Эль-Классико

Педри считает, что арбитр не поставил в пользу его команды 100-процентный пенальти

11 мая 2025, 21:12 |
1511
0
Лидер Барселоны «наехал» на судью после победы в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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В послематчевом комментарии полузащитник Барселоны Педри выступил с критикой в адрес главного арбитра поединка:

«Во время игры был 100-процентный пенальти в нашу пользу, но его не назначили».

Вероятно, Педри имеет в виду этот эпизод:

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Педри Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал пенальти судейство
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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