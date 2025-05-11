Выбор Флика. Левандовски – в запасе: состав Барселоны на суперматч с Реалом
Поединок состоится 11 мая в 17:15 по Киеву, Ямаль и Рафинья выйдут в старте
11 мая каталонская Барселона примет мадридский Реал в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25.
Коллективы сыграют на стадионе Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
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Ханс-Дитер Флик назвал стартовый состав своих подопечных.
Именитый польский форвард Роберт Левандовски остался на скамейке для запасных. Звездные Ламин Ямаль и Рафинья выйдут на поле с первых минут.
Перед стартом очного поединка сине-гранатовые с 79 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У сливочных 75 пунктов и вторая позиция.
Стартовый состав Барселоны на матч против Реала:
Основа: Щенсны, Гарсия, Мартинес, Кубарси, Мартин, Педри, де Йонг, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Торрес.
Запасные: Тер Стеген, Пенья, Бальде, Араухо, Гави, Левандовски, Фати, Кристенсен, Фермин, Касадо, Форт, Виктор.
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