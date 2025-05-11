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Испания
11 мая 2025, 16:10 | Обновлено 11 мая 2025, 16:36
1209
7

Выбор Флика. Левандовски – в запасе: состав Барселоны на суперматч с Реалом

Поединок состоится 11 мая в 17:15 по Киеву, Ямаль и Рафинья выйдут в старте

11 мая 2025, 16:10 | Обновлено 11 мая 2025, 16:36
1209
7
Выбор Флика. Левандовски – в запасе: состав Барселоны на суперматч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

11 мая каталонская Барселона примет мадридский Реал в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25.

Коллективы сыграют на стадионе Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ханс-Дитер Флик назвал стартовый состав своих подопечных.

Именитый польский форвард Роберт Левандовски остался на скамейке для запасных. Звездные Ламин Ямаль и Рафинья выйдут на поле с первых минут.

Перед стартом очного поединка сине-гранатовые с 79 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У сливочных 75 пунктов и вторая позиция.

Стартовый состав Барселоны на матч против Реала:

Основа: Щенсны, Гарсия, Мартинес, Кубарси, Мартин, Педри, де Йонг, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Торрес.

Запасные: Тер Стеген, Пенья, Бальде, Араухо, Гави, Левандовски, Фати, Кристенсен, Фермин, Касадо, Форт, Виктор.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Saar
Хочу, щоб і Реал дрюкнув це каталонське дно🤣🤣
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+3
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАСЛЕ МАЧА ПАДАЖДЭМ АТ НАШАЙ ДУРА ЧКИ NATS ПОЛНУЮ СТАТИСТИКУ   И КАНЭЧНАЖЭ АБЬЯСНЕНИЭ ЧЬТО АПЯТЬ НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ У ВЕЛИКАЙ И МАГУЧЕЙ БАРСЕЛОНИ
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВПЕРЕД ВПЕРЕД НАША ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ БАРСЕЛОНА  МИ КРОТО БОТО БАНДА ВЕЛИКИЕ И МАГУЧИЕ БАЛЕЛЬШИКИ БРАТСКАВА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА ЗА ВАС  АЛЕ АЛЕ АЛЕ ЛАПОРТА+БОГ РЕНАТЬ= ЛЮБОВЬ
Ответить
+1
Пoлковник
Великая Барселона☝️
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-2
Пoлковник
Епать рыгал епать☝️
Ответить
-2
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