Выбор Флика. Левандовски – в запасе: состав Барселоны на суперматч с Реалом

11 мая каталонская Барселона примет мадридский Реал в матче 35-го тура Ла Лиги 2024/25.

Коллективы сыграют на стадионе Олимпико. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

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Ханс-Дитер Флик назвал стартовый состав своих подопечных.

Именитый польский форвард Роберт Левандовски остался на скамейке для запасных. Звездные Ламин Ямаль и Рафинья выйдут на поле с первых минут.

Перед стартом очного поединка сине-гранатовые с 79 очками занимают первое место в таблице чемпионата Испании. У сливочных 75 пунктов и вторая позиция.

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Стартовый состав Барселоны на матч против Реала:

Основа: Щенсны, Гарсия, Мартинес, Кубарси, Мартин, Педри, де Йонг, Ольмо, Рафинья, Ямаль, Торрес.

Запасные: Тер Стеген, Пенья, Бальде, Араухо, Гави, Левандовски, Фати, Кристенсен, Фермин, Касадо, Форт, Виктор.