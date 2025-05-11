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Испания
11 мая 2025, 15:41 | Обновлено 11 мая 2025, 15:47
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0

Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч против Барселоны в Ла Лиге

11 мая в 17:15 начнется Эль-Класико в поединке 35-го тура чемпионата Испании

11 мая 2025, 15:41 | Обновлено 11 мая 2025, 15:47
1880
0
Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч против Барселоны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

11 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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Главный тренер сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав своих подопечных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота столичного гранда будет защищать Тибо Куртуа.

Стартовый состав Реала на матч против Барселоны:

Основа: Куртуа, Гарсия, Асенсио, Тчуамени, Васкес, Беллингем, Себальос, Вальверде, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Местре, Модрич, Родриго, Эндрик, Вальехо, Диас, Юсеф, Рамон, Муньос.

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стартовые составы Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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