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Польша
11 мая 2025, 15:22 | Обновлено 11 мая 2025, 15:42
259
0

Лехия с голом Вьюнника и Желизко вырвала победу в матче с Короной

Забитый мяч украинцев принес в актив команды три пункта – 3:2

11 мая 2025, 15:22 | Обновлено 11 мая 2025, 15:42
259
0
Лехия с голом Вьюнника и Желизко вырвала победу в матче с Короной
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

В воскресенье, 11 мая, «Лехия» на своем поле принимала клуб «Корона» Кельце в 32-м туре чемпионата Польши.

С первых минут на футбольном поле в составе хозяев появились три украинца: Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Максим Хлань. После перерыва на замену вышел Антон Царенко.

«Лехия» в непростом поединке вырвала победу со счетом 3:2.

Первый гол в матче среди украинцев забил Вьюнник, который отыграл 77 минут в матче. Богдан отметился забитым мячом на 18-й минуте, реализовав удар с пенальти.

Также голом отметился Желизко, сыгравший весь матч и ставший лучшим игроком поединка по мнению статистического портала Flashscore.

Другой украинец Хлань провел на футбольном поле чуть больше времени – 89 минут. Именно благодаря усилиям Максима «Лехия» заработала пенальти, поскольку соперник сфолил именно на украинце.

Царенко вышел на замену на 77-й минуте на место Вьюнника, но результативным действием Антон не отметился.

Чемпионат Польши. 32-й тур, 11 мая

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 3:2

Гол: Вьюнник (пенальти), 18, Желизко, 45+4, Сезоненко, 90 – Длугош, 50, 60

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Корона Кельце Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Максим Хлань Богдан Вьюнник Иван Желизко Антон Царенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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