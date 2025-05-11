Лехия с голом Вьюнника и Желизко вырвала победу в матче с Короной

В воскресенье, 11 мая, «Лехия» на своем поле принимала клуб «Корона» Кельце в 32-м туре чемпионата Польши.

С первых минут на футбольном поле в составе хозяев появились три украинца: Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Максим Хлань. После перерыва на замену вышел Антон Царенко.

«Лехия» в непростом поединке вырвала победу со счетом 3:2.

Первый гол в матче среди украинцев забил Вьюнник, который отыграл 77 минут в матче. Богдан отметился забитым мячом на 18-й минуте, реализовав удар с пенальти.

Также голом отметился Желизко, сыгравший весь матч и ставший лучшим игроком поединка по мнению статистического портала Flashscore.

Другой украинец Хлань провел на футбольном поле чуть больше времени – 89 минут. Именно благодаря усилиям Максима «Лехия» заработала пенальти, поскольку соперник сфолил именно на украинце.

Царенко вышел на замену на 77-й минуте на место Вьюнника, но результативным действием Антон не отметился.

Чемпионат Польши. 32-й тур, 11 мая

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 3:2

Гол: Вьюнник (пенальти), 18, Желизко, 45+4, Сезоненко, 90 – Длугош, 50, 60