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Лехия
11.05.2025 13:15 – FT 3 : 2
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Польша
11 мая 2025, 16:58 | Обновлено 11 мая 2025, 17:01
107
0

Лехия – Корона – 3:2. Как украинцы мячи забивали. Видео голов и обзор

Богдан Вьюник и Иван Желизко записали в свой актив по голу

11 мая 2025, 16:58 | Обновлено 11 мая 2025, 17:01
107
0
Лехия – Корона – 3:2. Как украинцы мячи забивали. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая прошел матч 32-го тура чемпионата Польши между клубами «Лехия» Гданьск и «Корона» Кельце.

Матч завершился победой «Лехии» с минимальным счетом 3:2.

В основном составе «Лехии» вышли три украинских футболиста, которые повлияли на результат игры: Иван Желизко, Богдан Вьюнник и Максим Хлань.

На 18-й минуте Вьюнник реализовал пенальти, который заработал Хлань. Чуть позже Желизко перед перерывом удвоил преимущество. Также на замену вышел Антон Царенко, однако ему оформить результативное действие не удалось.

Чемпионат Польши. 32-й тур, 11 мая

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 3:2

Гол: Вьюнник (пенальти), 18, Желизко, 45+4, Сезоненко, 90 - Длугош, 50, 60

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Wiktor Dlugosz (Корона Кельце).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Wiktor Dlugosz (Корона Кельце).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Bujar Pllana (Лехия).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Вьюнник (Лехия).
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Корона Кельце Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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