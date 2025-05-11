Лехия – Корона – 3:2. Как украинцы мячи забивали. Видео голов и обзор

11 мая прошел матч 32-го тура чемпионата Польши между клубами «Лехия» Гданьск и «Корона» Кельце.

Матч завершился победой «Лехии» с минимальным счетом 3:2.

В основном составе «Лехии» вышли три украинских футболиста, которые повлияли на результат игры: Иван Желизко, Богдан Вьюнник и Максим Хлань.

На 18-й минуте Вьюнник реализовал пенальти, который заработал Хлань. Чуть позже Желизко перед перерывом удвоил преимущество. Также на замену вышел Антон Царенко, однако ему оформить результативное действие не удалось.

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Чемпионат Польши. 32-й тур, 11 мая

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 3:2

Гол: Вьюнник (пенальти), 18, Желизко, 45+4, Сезоненко, 90 - Длугош, 50, 60