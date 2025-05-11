ВИДЕО. Украинская связка. Вьюнник отличился голом с пенальти за Лехию
Другой украинец Максим Хлань заработал на себе удар с 11 метров
11 мая в 32-м туре чемпионата Польши проходит матч между клубами «Лехия» Гданьск и «Корона» Кельце.
В стартовом составе «Лехии» вышло три украинских футболиста: Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Максим Хлань.
Уже на 18-й минуте хозяева вышли вперед благодаря усилиям украинских спортсменов. Автором первого гола в матче стал Вьюнник, который забил с точки пенальти.
Интересно, что «Лехия» заработала пенальти после того, как соперника сфолил на Максиме Хлане.
ВИДЕО. Украинская связка. Вьюнник отличился голом с пенальти за Лехию
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