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Польша
11 мая 2025, 15:07 | Обновлено 11 мая 2025, 15:11
234
0

ВИДЕО. Украинская связка. Вьюнник отличился голом с пенальти за Лехию

Другой украинец Максим Хлань заработал на себе удар с 11 метров

11 мая 2025, 15:07 | Обновлено 11 мая 2025, 15:11
234
0
ВИДЕО. Украинская связка. Вьюнник отличился голом с пенальти за Лехию
ФК Лехия Гданьск. Богдан Вюнник

11 мая в 32-м туре чемпионата Польши проходит матч между клубами «Лехия» Гданьск и «Корона» Кельце.

В стартовом составе «Лехии» вышло три украинских футболиста: Богдан Вьюнник, Иван Желизко и Максим Хлань.

Уже на 18-й минуте хозяева вышли вперед благодаря усилиям украинских спортсменов. Автором первого гола в матче стал Вьюнник, который забил с точки пенальти.

Интересно, что «Лехия» заработала пенальти после того, как соперника сфолил на Максиме Хлане.

ВИДЕО. Украинская связка. Вьюнник отличился голом с пенальти за Лехию

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Богдан Вьюнник Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу видео Корона Кельце Максим Хлань Иван Желизко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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