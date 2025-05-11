Матч 36-го тура Серии А между Лацио и Ювентусом 10 мая на стадионе Олимпико в Риме завершился вничью (1:1).

На 60-й минуте Пьер Калюлю из Юве получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После гола Рандаля Коло Муани Ювентус вел в счете до компенсированного времени, но пропустил гол на последних минутах. Лацио спас игру на 90+6 минуте, спасительный гол забил Матиас Весино.

Обе команды имеют по 64 очка, соревнуясь за место в Лиге чемпионов. Рома с 63 очками имеет игру в запасе и может обойти обоих соперников в случае победы.

Турнирное положение: Наполи (77), Интер (74), Аталанта (68), Ювентус, Лацио (по 64), Рома (63), Болонья (62), Милан (60), Фиорентина (59).

Серия А. 36-й тур, 10 мая

Лацио – Ювентус – 1:1

Голы: Весино, 90+6 – Круг Муани, 51

Удаление: Калюлю, 60 (Ювентьус)

Видеообзор матча

Гол! 0:1. Коло Муани, 51 мин

Гол! 1:1. Весино, 90+6 мин