Лацио – Ювентус – 1:1. Спасение на 90+6 минуте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии A
Матч 36-го тура Серии А между Лацио и Ювентусом 10 мая на стадионе Олимпико в Риме завершился вничью (1:1).
На 60-й минуте Пьер Калюлю из Юве получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
После гола Рандаля Коло Муани Ювентус вел в счете до компенсированного времени, но пропустил гол на последних минутах. Лацио спас игру на 90+6 минуте, спасительный гол забил Матиас Весино.
Обе команды имеют по 64 очка, соревнуясь за место в Лиге чемпионов. Рома с 63 очками имеет игру в запасе и может обойти обоих соперников в случае победы.
Турнирное положение: Наполи (77), Интер (74), Аталанта (68), Ювентус, Лацио (по 64), Рома (63), Болонья (62), Милан (60), Фиорентина (59).
Серия А. 36-й тур, 10 мая
Лацио – Ювентус – 1:1
Голы: Весино, 90+6 – Круг Муани, 51
Удаление: Калюлю, 60 (Ювентьус)
Видеообзор матча
Гол! 0:1. Коло Муани, 51 мин
Гол! 1:1. Весино, 90+6 мин
События матча
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