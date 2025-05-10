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10 мая, свой матч в Серии А проведут Лацио и Ювентус. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Римляне в этом сезоне не смогли побороться за трофеи, в Лиге Европы были шансы и надежды, но команда умудрилась уступить Буде/Глимт. Теперь основная задача финишировать в зоне Лиги чемпионов, пока клуб идет шестым, отставая от желаемой четверки только по дополнительным показателям.

В последнем туре подопечные Марко Барони обыграли на выезде аутсайдера Эмполи со счетом 1:0, единственный мяч был забит на первой минуте матча. Лацио продолжил свою серию без поражений в чемпионате до шести матчей (3 победы и 3 ничьи).

Предстоящую встречу пропустят Хюсай, Патрик и Тавареш, пока под вопросом остается Лаццари. Римлянам сыграли вничью, в пяти последних домашних играх Серии А, сейчас им очень нужна победа.

Ювентус

Туринский клуб продолжает штормить, Тудора назначили тренером совсем недавно, получить быстро желаемый результат не будет просто. Сейчас Юве четвертый в Серии А, но опережает парочку столичных клубов Рому и Лацио только по дополнительным показателям.

В последнем туре клуб «старой синьоры» не сумел обыграть на выезде крепкую Болонью – 1:1, позволив конкурентам себя догнать. Ювентус тоже в этом сезоне остался без трофеев, теперь главное сохранить место в первом квартете. Для туринцев Лацио последний сложный соперник, ведь потом календарь не выглядит тяжелым, домашняя встреча против Удинезе и выездной матч с Венецией.

В предстоящей битве партнерам не смогут помочь следующие футболисты: Бремер, Кабаль, Камбьяссо, Келли, Компайнерс, Милик, Илдиз.

Личные встречи

В первом круге Лацио потерпел обидное выездное поражение со счетом 0:1. Римляне в том матче остались в меньшинстве еще в середине первого тайма, после удаления Романьоли, гости были близки к тому, чтоб удержать ничью, однако пропустили на 85-й минуте, автором автогола стал Хила.

Прогноз

Одна из ключевых битв, в контексте борьбы за зону Лиги чемпионов, победитель существенно повысит свои шансы на попадание в самый престижный еврокубок.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 2,48, ничья – 3,2, победа Ювентуса – 3,1. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Явного фаворита в этой паре нет, на первом месте будет результат, команды сыграют осторожно. Проходимой считаю ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,67.

Прогноз Sport.ua Лацио Ювентус Тотал менше 2.5 1.67 Сделать ставку

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