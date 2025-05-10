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Чемпионат Италии
Лацио
10.05.2025 19:00 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
10 мая 2025, 21:05 | Обновлено 10 мая 2025, 21:23
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Ювентус и Лацио дарят шанс Роме Довбика. Заруба за Лигу чемпионов

Туринская команда не удержала преимущество

10 мая 2025, 21:05 | Обновлено 10 мая 2025, 21:23
1161
2
Ювентус и Лацио дарят шанс Роме Довбика. Заруба за Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус в матче чемпионата Италии сыграл с Лацио со счетом 1:1, пропустив на 90+7 минуте. Туринская команда с 60-й минуты играла в меньшинстве.

Обе команды имеют по 64 очка, находясь на четвертой и пятой позиции соответственно. Рома, которой играть в туре с Аталантой, имеет 63 очка, у Болоньи 62 пункта, а у Милана 60 баллов.

Рома в Артема Довбика в случае победы выскочит на четвертое место.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Лацио – Ювентус 1:1
Голы: Весино, 90+7 –Коло Муани, 51

Лацио: Мандас, Марушич (Лаццари, 65), Гилла, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Ровелла (Весино, 65), Исаксен (Педро, 53), Дзаккани, Деле-Баширу (Диа, 53), Кастелланос

Ювентус: Ди Григорио, Калюлю, Вейга, Савона, Веа, Оливейра, Маккенни, Локателли, Тюрам, Гонсалес (Консейсау, 46, Гатти, 86), Коло Муани (Аджич, 76)

Удален: Калюлю, 60

Комо – Кальяри 3:1
Голы: Какере, 40, Стрецецца, 45, Кутроне, 77 – Адопо, 22

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Лаціо все ще у боротьбі за ЛЧ. Але наступний Інтер...
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Fuz1982z
так там аталанта матч який шанс ромі
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