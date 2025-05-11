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  4. «Результат, как результат». Вратарь Оболони оценил игру с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 13:32 | Обновлено 11 мая 2025, 14:06
92
0

«Результат, как результат». Вратарь Оболони оценил игру с ЛНЗ

Денис Марченко подвел итоги матча 28-го тура УПЛ

11 мая 2025, 13:32 | Обновлено 11 мая 2025, 14:06
92
0
«Результат, как результат». Вратарь Оболони оценил игру с ЛНЗ
ФК Оболонь. Денис Марченко

Вратарь «Оболони» Денис Марченко прокомментировал результат матча против ЛНЗ в 28-м туре Украинской Премьер-лиге (0:0).

«Результат как результат. Не плохой, но и не хороший. Мы в этой игре могли как победить, так и проиграть. Был незасчитанный гол в наши ворота, поэтому, я думаю, результат по игре.

Относительно эпизода с тем голом, то удар был тяжелый. Возможно, я что-то делал не так, еще посмотрим и разберем этот эпизод.

Всегда стараюсь быть ближе к партнерам по обороне, чтобы, если где-то потеря мяча, то сразу подстраховать.

У нас не было указания от тренеров на эту игру, что это будет какой-то там решающий матч. У нас еще будут матчи против Кривбасса и Левого Берега, поэтому там будем пытаться там тоже набирать очки. Тренер сказал после игры, что будем разбирать теорию и готовиться дальше», – ответил Марченко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ Денис Марченко
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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