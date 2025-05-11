«Результат, как результат». Вратарь Оболони оценил игру с ЛНЗ

Вратарь «Оболони» Денис Марченко прокомментировал результат матча против ЛНЗ в 28-м туре Украинской Премьер-лиге (0:0).

«Результат как результат. Не плохой, но и не хороший. Мы в этой игре могли как победить, так и проиграть. Был незасчитанный гол в наши ворота, поэтому, я думаю, результат по игре.

Относительно эпизода с тем голом, то удар был тяжелый. Возможно, я что-то делал не так, еще посмотрим и разберем этот эпизод.

Всегда стараюсь быть ближе к партнерам по обороне, чтобы, если где-то потеря мяча, то сразу подстраховать.

У нас не было указания от тренеров на эту игру, что это будет какой-то там решающий матч. У нас еще будут матчи против Кривбасса и Левого Берега, поэтому там будем пытаться там тоже набирать очки. Тренер сказал после игры, что будем разбирать теорию и готовиться дальше», – ответил Марченко.