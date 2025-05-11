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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 11:28 | Обновлено 11 мая 2025, 11:30
64
0

Нападающий Оболони – об игре с ЛНЗ: «Могли вырвать победу»

Денис Теслюк проанализировал результат 28-го тура УПЛ

11 мая 2025, 11:28 | Обновлено 11 мая 2025, 11:30
64
0
Нападающий Оболони – об игре с ЛНЗ: «Могли вырвать победу»
ФК Оболонь. Денис Теслюк

Нападающий столичного клуба «Оболонь» Денис Теслюк поделился впечатлениями после домашнего матча против ЛНЗ в 28-м туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

«Тренер перед выходом на поле пожелал мне удачи и сказал, чтобы я действовал так, как играю на тренировках – старался обострять игру и, по возможности, попытался забить гол.

В итоге нам не хватило реализации моментов, потому что во втором тайме мы создали несколько шансов и могли вырвать победу. Но игра была равной – у ЛНЗ тоже были очень хорошие моменты, чтобы забить в наши ворота, так что результат по игре.

Тяжелая игра, потому что у обеих команд было одинаковое количество очков в турнирной таблице, фактически это был матч за шесть очков, поэтому победа была очень важна для каждой команды.

Тренер перед игрой сказал, чтобы на нас не давил тот факт, что эта победа могла бы обезопасить нас от вылета, и чтобы мы играли в свой футбол, как на тренировках. Но, возможно, результат всё же давил на нас», – сказал Теслюк.

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Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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