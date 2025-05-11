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  4. ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 09:27 |
53
0

ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 09:27 |
53
0
ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями после матча против черкасского ЛНЗ в 28 туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

– Мы понимали после игры Ворсклы с Черноморцем, что команда, которая победит в сегодняшнем матче, где-то процентов на 90, а может, и больше, гарантировала бы себе непопадание в переходные матчи. Это теоретически, но шансы были очень велики, если бы кто победил.
Мы хотели побеждать, мы хотели, чтобы победа была.

Очень неплохо начали игру – где-то были активнее ЛНЗ, создавали хорошие подходы к воротам соперника. Чуть-чуть не хватало качества, наверное. Во втором тайме были неплохие контрвыпады, скоростные атаки. Были хорошие подходы, моменты, которые хотелось бы реализовывать в таком матче.

– Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, не хватило ли сегодня Ростислава Таранухи, который в предыдущих матчах очень ярко проявил себя?

– Никто не знает, как бы действовал Тарануха в этом матче. Да, Ростик очень неплохо вышел на замену с Карпатами, затем играл и забил два мяча в двух матчах. Не знаю, как бы он действовал именно сегодня, но я считаю, что у нас очень неплохие нападающие, которые могут заменить игроков в атакующей линии.

Не могу сказать, насколько он был бы качественным в этом конкретном матче. Поэтому я очень доволен игроками, которые были на поле в атаке. Может быть, надо быть увереннее, чтобы реализовать те моменты, которые у нас были. Их было немного, но они все-таки были.

– Команда от матча к матчу набирает очки. Какая сейчас атмосфера в команде?

– У нас очень хорошая атмосфера в команде – каждый день, на каждой тренировке. Я уже говорил: здесь очень хороший коллектив ребят, очень теплая атмосфера. Мы его поддерживаем.

И то, что мы набираем зачетные баллы – это результат того, что все понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации.
Еще осталось два тура. Будет непросто, будет тяжело. Но с тем отношением, которое есть у ребят, с пониманием того, что они делают на поле — я считаю, что мы можем выполнить задание и не попасть в переходные матчи.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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