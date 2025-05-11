Ипсвич – Брентфорд – 0:1. 90 минут от Ярмолюка. Видео гола и обзор матча

10 апреля в Английской Премьер-лиге было проведено было проведено пять поединков в рамках 36-го тура.

В одном из матчей «Брентфорд» на выезде сыграл против «Ипсвича».

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Благодаря голу от Кевина Шаде на 18-й минуте, победу в противостоянии оформили именно гости. «Ипсвич» пытался сравнять счет, однако все 11 ударов пользы не принесли.

Полный поединок отыграл украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который за 90 минут на поле отметился лишь желтой карточкой.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

«Ипсвич» – «Брентфорд» – 0:1

Гол: Шаде, 18