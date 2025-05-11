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Ипсвич Таун
10.05.2025 17:00 – FT 0 : 1
Брентфорд
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Англия
11 мая 2025, 11:54 | Обновлено 11 мая 2025, 11:55
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0

Ипсвич – Брентфорд – 0:1. 90 минут от Ярмолюка. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

11 мая 2025, 11:54 | Обновлено 11 мая 2025, 11:55
80
0
Ипсвич – Брентфорд – 0:1. 90 минут от Ярмолюка. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в Английской Премьер-лиге было проведено было проведено пять поединков в рамках 36-го тура.

В одном из матчей «Брентфорд» на выезде сыграл против «Ипсвича».

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Благодаря голу от Кевина Шаде на 18-й минуте, победу в противостоянии оформили именно гости. «Ипсвич» пытался сравнять счет, однако все 11 ударов пользы не принесли.

Полный поединок отыграл украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который за 90 минут на поле отметился лишь желтой карточкой.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая

«Ипсвич» – «Брентфорд» – 0:1

Гол: Шаде, 18

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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