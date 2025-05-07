В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура АПЛ «Ипсвич» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

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Ипсвич Таун

«Ипсвич» уже давно не радовал своих болельщиков победой. Из последних пяти матчей команда проиграла три – «Вулверхэмптону» (1:2), «Арсеналу» (0:4) и «Ньюкаслу» (0:3), а также сыграла вничью с «Челси» (2:2) и «Эвертоном» (2:2). В турнирной таблице «Ипсвич» занимает 18 место, и следующий сезон поведет в Чемпионшипе. «Ипсвич» мало забивает дома. На счету команды всего 13 мячей. А в трех домашних матчах из пяти «Ипсвич» пропускал по четыре мяча.

Брентфорд

Беспроигрышная серия «Брентфорда» продолжается. После ничьих с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1), команда обыграла «Брайтон» (4:2) и «Ноттингем Форест» (2:0). А в матче предыдущего тура «Брентфорд» в голевой перестрелке одолел «Манчестер Юнайтед» 4:3. У «Брентфорда» 52 очка и девятое место в турнирной таблице.

Личные встречи

В поединке первого круга «Брентфорд» одержал победу со счетом 4:3. До этого команды встречались в Чемпионшипе в сезоне 2018/19.

«Ипсвич» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич» забивает в среднем по 0,77 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,41 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич»: Палмер, Гривз, О'Ши, Берджесс, Вулфенден, Тэйлор, Морси, Энсисо, Хатчинсон, Чаплин, Делап.

«Брентфорд»: Флэккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua Ипсвич Таун Брентфорд Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

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