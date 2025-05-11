Турция: Трабзонспор с украинцами уступил Галатасараю. Турнирная таблица
Голами в матче отметились Абдулкерим Бардакджи и Альваро Мората
Вечером 10 мая в матче 35-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай одержал выездную победу над Трабзонспором со счетом 2:0.
На 66-й минуте защитник Абдулкерим Бардакджи открыл счет. Спустя восемь минут Альваро Мората удвоил преимущество львов.
У хозяев сыграли три украинца. На 20-й минуте нападающий Трабзонспора Даниил Сикан вышел на поле, заменив Эниса Дестана, который получил травму. Во втором тайме (на 58-й минуте) на поле появился вингер Александр Зубков. Весь матч отыграл украинский полузащитник Арсений Батагов.
Эта победа укрепила лидерство Галатасарая в чемпионате (86 очков после 33 матчей) – чемпионство очень близко. Далее идут Фенербахче (78), Самсунспор (57), Бешикташ (55). Трабзонспор занимает 8-е место с 46 очками.
14 мая Галатасарай и Трабзонспор на арене в Газиантепе сыграют финал Кубка Турции 2024/25.
Чемпионат Турции. 35-й тур, 10 мая
Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
Голы: Бардакджи, 66, Мората, 84
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|33
|27
|5
|1
|84 - 31
|86
|2
|Фенербахче
|33
|24
|6
|3
|84 - 33
|78
|3
|Самсунспор
|33
|17
|6
|10
|50 - 38
|57
|4
|Бешикташ
|32
|15
|10
|7
|49 - 32
|55
|5
|Истанбул Башакшехир
|33
|15
|6
|12
|55 - 49
|51
|6
|Эюпспор
|34
|14
|8
|12
|49 - 44
|50
|7
|Гёзтепе
|32
|12
|10
|10
|53 - 40
|46
|8
|Трабзонспор
|33
|12
|10
|11
|53 - 42
|46
|9
|Касымпаша
|33
|11
|13
|9
|57 - 56
|46
|10
|Коньяспор
|34
|13
|7
|14
|43 - 46
|46
|11
|Антальяспор
|32
|12
|7
|13
|35 - 55
|43
|12
|Газиантеп
|33
|12
|6
|15
|41 - 46
|42
|13
|Кайсериспор
|32
|10
|11
|11
|40 - 50
|41
|14
|Ризеспор
|33
|12
|4
|17
|39 - 52
|40
|15
|Аланьяспор
|33
|10
|8
|15
|38 - 48
|38
|16
|Сивасспор
|33
|9
|7
|17
|44 - 57
|34
|17
|Бодрумспор
|32
|9
|7
|16
|24 - 37
|34
|18
|Хатайспор
|32
|4
|7
|21
|35 - 66
|19
|19
|Адана Демирспор
|32
|2
|4
|26
|28 - 79
|-2
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб будет искать новых арендаторов на шестерых футболистов
Матч начнется 11 мая в 14:00 по Киеву