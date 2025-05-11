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Чемпионат Турции
Трабзонспор
10.05.2025 19:00 – FT 0 : 2
Галатасарай
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Турция
11 мая 2025, 11:07 | Обновлено 11 мая 2025, 12:41
362
1

Турция: Трабзонспор с украинцами уступил Галатасараю. Турнирная таблица

Голами в матче отметились Абдулкерим Бардакджи и Альваро Мората

11 мая 2025, 11:07 | Обновлено 11 мая 2025, 12:41
362
1
Турция: Трабзонспор с украинцами уступил Галатасараю. Турнирная таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 мая в матче 35-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай одержал выездную победу над Трабзонспором со счетом 2:0.

На 66-й минуте защитник Абдулкерим Бардакджи открыл счет. Спустя восемь минут Альваро Мората удвоил преимущество львов.

У хозяев сыграли три украинца. На 20-й минуте нападающий Трабзонспора Даниил Сикан вышел на поле, заменив Эниса Дестана, который получил травму. Во втором тайме (на 58-й минуте) на поле появился вингер Александр Зубков. Весь матч отыграл украинский полузащитник Арсений Батагов.

Эта победа укрепила лидерство Галатасарая в чемпионате (86 очков после 33 матчей) – чемпионство очень близко. Далее идут Фенербахче (78), Самсунспор (57), Бешикташ (55). Трабзонспор занимает 8-е место с 46 очками.

14 мая Галатасарай и Трабзонспор на арене в Газиантепе сыграют финал Кубка Турции 2024/25.

Чемпионат Турции. 35-й тур, 10 мая

Трабзонспор – Галатасарай – 0:2

Голы: Бардакджи, 66, Мората, 84

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 33 27 5 1 84 - 31 86
2 Фенербахче 33 24 6 3 84 - 33 78
3 Самсунспор 33 17 6 10 50 - 38 57
4 Бешикташ 32 15 10 7 49 - 32 55
5 Истанбул Башакшехир 33 15 6 12 55 - 49 51
6 Эюпспор 34 14 8 12 49 - 44 50
7 Гёзтепе 32 12 10 10 53 - 40 46
8 Трабзонспор 33 12 10 11 53 - 42 46
9 Касымпаша 33 11 13 9 57 - 56 46
10 Коньяспор 34 13 7 14 43 - 46 46
11 Антальяспор 32 12 7 13 35 - 55 43
12 Газиантеп 33 12 6 15 41 - 46 42
13 Кайсериспор 32 10 11 11 40 - 50 41
14 Ризеспор 33 12 4 17 39 - 52 40
15 Аланьяспор 33 10 8 15 38 - 48 38
16 Сивасспор 33 9 7 17 44 - 57 34
17 Бодрумспор 32 9 7 16 24 - 37 34
18 Хатайспор 32 4 7 21 35 - 66 19
19 Адана Демирспор 32 2 4 26 28 - 79 -2
Полная таблица

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Галатасарай).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Родной Шахтёр - наш лучший клуб!
Неудачная репетиция для наших перед финалом Кубка Турции
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