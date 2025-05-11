Турция: Трабзонспор с украинцами уступил Галатасараю. Турнирная таблица

Вечером 10 мая в матче 35-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай одержал выездную победу над Трабзонспором со счетом 2:0.

На 66-й минуте защитник Абдулкерим Бардакджи открыл счет. Спустя восемь минут Альваро Мората удвоил преимущество львов.

У хозяев сыграли три украинца. На 20-й минуте нападающий Трабзонспора Даниил Сикан вышел на поле, заменив Эниса Дестана, который получил травму. Во втором тайме (на 58-й минуте) на поле появился вингер Александр Зубков. Весь матч отыграл украинский полузащитник Арсений Батагов.

Эта победа укрепила лидерство Галатасарая в чемпионате (86 очков после 33 матчей) – чемпионство очень близко. Далее идут Фенербахче (78), Самсунспор (57), Бешикташ (55). Трабзонспор занимает 8-е место с 46 очками.

14 мая Галатасарай и Трабзонспор на арене в Газиантепе сыграют финал Кубка Турции 2024/25.

Чемпионат Турции. 35-й тур, 10 мая

Трабзонспор – Галатасарай – 0:2

Голы: Бардакджи, 66, Мората, 84

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Галатасарай 33 27 5 1 84 - 31 86 2 Фенербахче 33 24 6 3 84 - 33 78 3 Самсунспор 33 17 6 10 50 - 38 57 4 Бешикташ 32 15 10 7 49 - 32 55 5 Истанбул Башакшехир 33 15 6 12 55 - 49 51 6 Эюпспор 34 14 8 12 49 - 44 50 7 Гёзтепе 32 12 10 10 53 - 40 46 8 Трабзонспор 33 12 10 11 53 - 42 46 9 Касымпаша 33 11 13 9 57 - 56 46 10 Коньяспор 34 13 7 14 43 - 46 46 11 Антальяспор 32 12 7 13 35 - 55 43 12 Газиантеп 33 12 6 15 41 - 46 42 13 Кайсериспор 32 10 11 11 40 - 50 41 14 Ризеспор 33 12 4 17 39 - 52 40 15 Аланьяспор 33 10 8 15 38 - 48 38 16 Сивасспор 33 9 7 17 44 - 57 34 17 Бодрумспор 32 9 7 16 24 - 37 34 18 Хатайспор 32 4 7 21 35 - 66 19 19 Адана Демирспор 32 2 4 26 28 - 79 -2 Полная таблица

Видеообзор матча