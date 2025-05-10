10 мая на Шенол Гюнеш пройдет матч 33-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда сильна и амбициозна, и подтвердила этот статус недавно, вернув чемпионский титул после почти 40 лет паузы. Да и в прошлый сезон принес достаточно хороший результат, замкнув топ-3. Но в этом цикле долгое время долго ничего не получалось. Не помогло ни возвращение на тренерский пост культового наставника, Шенола Гюнеша, и зимнее усиление состава, с приходом Сикана с Зубковым.

Перелом, кажется, случился, когда на тренерский пост назначили молодого специалиста, Фатиха Текке. В первую очередь, теперь есть шанс спасти сезон - вышли в финал кубка, где, кстати, снова сыграют с Галатасараем. Да и в чемпионате стали часто побеждать, к слову, с обилием голов от украинцев. Только с Касымпашой в прошлом туре не получилось продлить выигрышную серию - закончили 1-1.

Галатасарай

Клуб в 2023-м году, уже под руководством Окана Бурука, смог вернуть себе чемпионство. А потом, в очень упорной гонке в прошлом сезоне, обошли Фенербахче, и опять стали первыми. Сейчас, впрочем, неудач хватало, особенно на старте сезона, когда был разгром от Бешикташа в Суперкубке, и в лигочемпионовской квалификации вылетели, уступив кризисному Янг Бойз. А в Лиге Европы все закончилось в феврале, в первом раунде плей-офф, с АЗ.

Но зато на внутренней арене все в порядке - на кону золотой дубль. В кубке выиграли в том числе у Фенербахче - остается только обыграть как раз Трабзонспор. Да и в Суперлиге ничего не меняется: снова получается держать за спиной своего соседа. И наращивают отрыв: пока преследователь допускал осечку, Сивасспор разгромили 4:1.

Статистика личных встреч

В 2021-2022 Трабзонспор не проигрывал четырежды. Но теперь уже Галатасарай взяли 4 победы кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и тут у хозяев получится навязать борьбу. Но они точно попытаются создать проблемы для фаворита, так что берем итого больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua Трабзонспор Галатасарай Тотал больше 3.0 1.71 Сделать ставку

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