Трубин поделился мыслями касательного ничейного дерби со Спортингом

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram подвел итоги центрального поединка 33-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на своем поле принимали принципиального соперника – «Спортинг».

Анатолий вышел в стартовом составе команды и помог клубу сыграть вничью в дерби – 1:1.

«Сумасшедшая атмосфера от болельщиков. Спасибо каждому за поддержку – она была невероятной.

Отдали много сил, этого оказалось недостаточно, но еще ничего не потеряно.

Будем биться до конца за эту эмблему. Вамос, «Бенфика», – написал Трубин.

В турнирной таблице чемпионата Португалии оба коллектива из Лиссабона имеют в активе по 79 баллов. Судьба золотых медалей лиги решится в последнем туре чемпионата.