Трубин поделился мыслями касательного ничейного дерби со Спортингом
Команды так и не решили, кто станет победителем чемпионата
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram подвел итоги центрального поединка 33-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на своем поле принимали принципиального соперника – «Спортинг».
Анатолий вышел в стартовом составе команды и помог клубу сыграть вничью в дерби – 1:1.
«Сумасшедшая атмосфера от болельщиков. Спасибо каждому за поддержку – она была невероятной.
Отдали много сил, этого оказалось недостаточно, но еще ничего не потеряно.
Будем биться до конца за эту эмблему. Вамос, «Бенфика», – написал Трубин.
В турнирной таблице чемпионата Португалии оба коллектива из Лиссабона имеют в активе по 79 баллов. Судьба золотых медалей лиги решится в последнем туре чемпионата.
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