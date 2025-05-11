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Португалия
11 мая 2025, 11:41 | Обновлено 11 мая 2025, 11:43
542
0

Трубин поделился мыслями касательного ничейного дерби со Спортингом

Команды так и не решили, кто станет победителем чемпионата

11 мая 2025, 11:41 | Обновлено 11 мая 2025, 11:43
542
0
Трубин поделился мыслями касательного ничейного дерби со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram подвел итоги центрального поединка 33-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» на своем поле принимали принципиального соперника – «Спортинг».

Анатолий вышел в стартовом составе команды и помог клубу сыграть вничью в дерби – 1:1.

«Сумасшедшая атмосфера от болельщиков. Спасибо каждому за поддержку – она была невероятной.

Отдали много сил, этого оказалось недостаточно, но еще ничего не потеряно.

Будем биться до конца за эту эмблему. Вамос, «Бенфика», – написал Трубин.

В турнирной таблице чемпионата Португалии оба коллектива из Лиссабона имеют в активе по 79 баллов. Судьба золотых медалей лиги решится в последнем туре чемпионата.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Спортинг Спортинг Лиссабон
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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