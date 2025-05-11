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Аргентина
11 мая 2025, 00:23 |
742
0

Известна оценка Трубина за чемпионский матч в Португалии

Украинский кипер пропустил 1 гол

11 мая 2025, 00:23 |
742
0
Известна оценка Трубина за чемпионский матч в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 10 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом».

Встречу принимал «Да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский кипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 3 сейва. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.1 и 6.7 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал фулбек гостей Максимилиано Араухо с оценкой 7.5. WhoScored выделил Вангелиса Павлидиса: грек забил 1 гол и получил оценку 8.0.

Ранее сообщалось о том, что Трубин и Ко не смогли обыграть «Спортинг».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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