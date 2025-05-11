Известна оценка Трубина за чемпионский матч в Португалии

В субботу, 10 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом».

Встречу принимал «Да Луж» в Лиссабоне.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский кипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 3 сейва. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.1 и 6.7 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал фулбек гостей Максимилиано Араухо с оценкой 7.5. WhoScored выделил Вангелиса Павлидиса: грек забил 1 гол и получил оценку 8.0.

Ранее сообщалось о том, что Трубин и Ко не смогли обыграть «Спортинг».