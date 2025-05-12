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Молодежные турниры
12 мая 2025, 14:54 | Обновлено 12 мая 2025, 15:01
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Украина U16 – Венгрия U16 – 2:1. Забили Бида и Горбатов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура турнира сборных U-16 в Финляндии

12 мая 2025, 14:54 | Обновлено 12 мая 2025, 15:01
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Украина U16 – Венгрия U16 – 2:1. Забили Бида и Горбатов. Видео голов, обзор
УАФ

9 мая юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2009 года рождения) провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии – против команды Венгрии.

Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, приняли участие в соревнованиях в Финляндии. Ранее подопечные Александра Сытника потерпели поражения от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а теперь встретились с командой Венгрии.

Украинцы открыли счет на 10-й минуте – Денис Бида откликнулся на передачу Назара Смотрицкого. Вскоре венгры отыгрались благодаря точному удару Богдана после углового, однако уже через мгновение Евгений Горбатов с ошибкой вратаря вновь вывел украинцев вперед. После такого старта до перерыва обе команды имели моменты, но счет не изменился.

Во втором тайме венгры прибавили, а в концовке встречи несколько раз выручил команду вратарь Александр Степанов. В итоге сине-желтые удержали преимущество (2:1), завершив турнир на итоговом третьем месте.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Финляндия, 9 мая

Украина U-16 – Венгрия U-16 – 2:1 (2:1)

Голы: Бида, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15.

Календарь и результаты матчей:

  • 04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0
  • 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1
  • 06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2
  • 06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1
  • 09.05. 10:00. Украина – Венгрия – 2:1
  • 09.05. 15:00. Финляндия – Греция – 6:2

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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