Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговая таблица. Украина U-16 заняла третье место в турнире развития УЕФА
Молодежные турниры
10 мая 2025, 05:41 | Обновлено 10 мая 2025, 06:20
167
0

Итоговая таблица. Украина U-16 заняла третье место в турнире развития УЕФА

Подопечные Александра Сытника в третьем туре переиграли команду Венгрии

10 мая 2025, 05:41 | Обновлено 10 мая 2025, 06:20
167
0
Итоговая таблица. Украина U-16 заняла третье место в турнире развития УЕФА
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2009 года рождения) провела заключительный матч в Турнире развития УЕФА.

Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, приняли участие в соревнованиях в Финляндии. Подопечные Александра Сытника потерпели поражения от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а затем переиграли команду Венгрии (2:1).

Украинцы открыли счет на 10-й минуте – Денис Бида откликнулся на передачу Назара Смотрицкого. Вскоре венгры отыгрались благодаря точному удару Богдана после углового, однако уже через мгновение Евгений Горбатов с ошибкой вратаря вновь вывел украинцев вперед.

Во втором тайме венгры прибавили, а в концовке встречи несколько раз выручил команду вратарь Александр Степанов. В итоге сине-желтые удержали преимущество (2:1), завершив турнир на итоговом третьем месте.

Итоговое положение: 1. Финляндия (9 очков), 2. Греция (6), 3. Украина (3), 4. Венгрия (0).

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Финляндия, 9 мая

Украина U-16 – Венгрия U-16 – 2:1 (2:1)

Голы: Бида, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15.

Календарь и результаты матчей:

  • 04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0
  • 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1
  • 06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2
  • 06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1
  • 09.05. 10:00. Украина – Венгрия – 2:1
  • 09.05. 15:00. Финляндия – Греция – 6:2

Итоговая турнирная таблица

Інфографіка

По теме:
Сборная Украины WU-16 разгромно уступила Хорватии в турнире развития УЕФА
Турнир развития УЕФА. Украина U-16 в последнем матче обыграла Венгрию
Украина U-16 – Венгрия U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
турнир развития УЕФА Александр Сытник сборная Украины по футболу U-16 сборная Венгрии по футболу U-16 Украина - Венгрия сборная Финляндии по футболу U-16 сборная Греции по футболу U-16
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Футбол | 09 мая 2025, 07:41 8
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину

Голкипера хочет подписать «Атлетико» Мадрид

Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Футбол | 09 мая 2025, 20:08 1
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе

Денис Костишин пояснил, почему ушел из «Александрии»

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 09.05.2025, 23:45
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Футбол | 09.05.2025, 09:05
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 
Футбол | 10.05.2025, 03:48
Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 
Юрген Клопп в отчаянии. Он сожалеет о своих словах 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
08.05.2025, 00:12 14
Бокс
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
08.05.2025, 12:19 10
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
08.05.2025, 12:54 2
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 1
Другие виды
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 9
Футбол
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
08.05.2025, 11:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем