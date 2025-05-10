Итоговая таблица. Украина U-16 заняла третье место в турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Украины U-16 (игроки не старше 2009 года рождения) провела заключительный матч в Турнире развития УЕФА.

Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, приняли участие в соревнованиях в Финляндии. Подопечные Александра Сытника потерпели поражения от Греции (1:3) и Финляндии (0:1), а затем переиграли команду Венгрии (2:1).

Украинцы открыли счет на 10-й минуте – Денис Бида откликнулся на передачу Назара Смотрицкого. Вскоре венгры отыгрались благодаря точному удару Богдана после углового, однако уже через мгновение Евгений Горбатов с ошибкой вратаря вновь вывел украинцев вперед.

Во втором тайме венгры прибавили, а в концовке встречи несколько раз выручил команду вратарь Александр Степанов. В итоге сине-желтые удержали преимущество (2:1), завершив турнир на итоговом третьем месте.

Итоговое положение: 1. Финляндия (9 очков), 2. Греция (6), 3. Украина (3), 4. Венгрия (0).

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Финляндия, 9 мая

Украина U-16 – Венгрия U-16 – 2:1 (2:1)

Голы: Бида, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15.

Календарь и результаты матчей:

04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0

– Венгрия – 2:0 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1

– Украина – 3:1 06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2

– 1:2 06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1

– 0:1 09.05. 10:00. Украина – Венгрия – 2:1

– Венгрия – 2:1 09.05. 15:00. Финляндия – Греция – 6:2

Итоговая турнирная таблица

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