ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти перед Эль-Классико

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев перед матчем 35-го тура Ла Лиги, в котором встретятся их команды. Вот основные тезисы:

Ханс-Дитер Флик:

«Мы в порядке. Конечно, после поражения в Милане... Я думаю, это всегда не просто, проигрывать в таких матчах. Но мы все обговорили».

«Впереди нас ждут 4 матча. Эль-Классико – очень важный для нас матч».

«В такие моменты мы не смотрим в таблицу».

Карло Анчелотти:

«Команды в хорошей форме. Игроки хорошо тренировались последние дни».

«Мы мотивированы и вдохновлены, это очень важный матч».

«Последний матч был чуток проще, что добавляет нам уверенности в попытке победить завтра».

Эль-Классико состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с «Барселоной».