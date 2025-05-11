Испания11 мая 2025, 03:50 |
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ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти перед Эль-Классико
Коучи двух грандов дали ответили на вопросы перед матчем
11 мая 2025, 03:50 |
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Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев перед матчем 35-го тура Ла Лиги, в котором встретятся их команды. Вот основные тезисы:
Ханс-Дитер Флик:
- «Мы в порядке. Конечно, после поражения в Милане... Я думаю, это всегда не просто, проигрывать в таких матчах. Но мы все обговорили».
- «Впереди нас ждут 4 матча. Эль-Классико – очень важный для нас матч».
- «В такие моменты мы не смотрим в таблицу».
Карло Анчелотти:
- «Команды в хорошей форме. Игроки хорошо тренировались последние дни».
- «Мы мотивированы и вдохновлены, это очень важный матч».
- «Последний матч был чуток проще, что добавляет нам уверенности в попытке победить завтра».
Эль-Классико состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с «Барселоной».
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