Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти перед Эль-Классико
Испания
11 мая 2025, 03:50 |
60
0

ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти перед Эль-Классико

Коучи двух грандов дали ответили на вопросы перед матчем

11 мая 2025, 03:50 |
60
0
ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти перед Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дали несколько комментариев перед матчем 35-го тура Ла Лиги, в котором встретятся их команды. Вот основные тезисы:

Ханс-Дитер Флик:

  • «Мы в порядке. Конечно, после поражения в Милане... Я думаю, это всегда не просто, проигрывать в таких матчах. Но мы все обговорили».
  • «Впереди нас ждут 4 матча. Эль-Классико – очень важный для нас матч».
  • «В такие моменты мы не смотрим в таблицу».

Карло Анчелотти:

  • «Команды в хорошей форме. Игроки хорошо тренировались последние дни».
  • «Мы мотивированы и вдохновлены, это очень важный матч».
  • «Последний матч был чуток проще, что добавляет нам уверенности в попытке победить завтра».

Эль-Классико состоится 11 мая в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с «Барселоной».

По теме:
Жирона – Вильярреал – 0:1. 66 минут Цыганкова. Видео гола и обзор матча
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал пресс-конференция чемпионат Испании по футболу Ла Лига Карло Анчелотти Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 11 мая 2025, 04:49 0
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок 33-го тура состоится 11 мая и начнется в 16:30 по Киеву

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10 мая 2025, 08:10 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Бокс | 10.05.2025, 11:45
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Футбол | 10.05.2025, 23:31
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10.05.2025, 08:29
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 63
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 5
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем