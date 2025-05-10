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  4. Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Испания
10 мая 2025, 23:50 |
615
0

Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной

Сыграет бельгиец Тибо Куртуа

10 мая 2025, 23:50 |
615
0
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Карло Анчелотти определился со стартовым вратарем на этот матч – итальянец продолжит доверять Тибо Куртуа, а Андрей останется в запасе. Также ожидается, что Анчелотти сыграет с двумя нападающими – Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор выйдут в старте, а Родриго останется в запасе. Карло планирует также выпустить в старте Арду Гюлера.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

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Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Evening Standard
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