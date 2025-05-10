В субботу, 10 мая, проходит матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимает «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Норвежский страйкер хозяев поля Александер Серлот сделал покер в первом тайме, забив на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах. 4:0 на табло «Вада Метрополитано».

❗️ ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут