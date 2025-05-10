Испания10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:21
613
2
ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут
Норвежский форвард сделал покер в матче Ла Лиги
10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:21
613
2
В субботу, 10 мая, проходит матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».
Встречу принимает «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Норвежский страйкер хозяев поля Александер Серлот сделал покер в первом тайме, забив на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах. 4:0 на табло «Вада Метрополитано».
❗️ ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2025, 04:33 0
«Манчестер Юнайтед» претендует на Винисиуса Жуниора
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке
Футбол | 10.05.2025, 20:20
Футбол | 10.05.2025, 12:38
Футбол | 10.05.2025, 22:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Или 3 за 4 минуты. Сразу стал лучшим бомбардиром Атлетико в сезоне
Думаю что Атлетико сделал правильно купив его , а не Довбика.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2025, 03:11 1
09.05.2025, 03:48 5
09.05.2025, 00:02
09.05.2025, 07:41 8
09.05.2025, 09:22 4
09.05.2025, 20:08 1
09.05.2025, 03:15 5
09.05.2025, 19:45 13