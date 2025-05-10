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Испания
10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:21
613
2

ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут

Норвежский форвард сделал покер в матче Ла Лиги

10 мая 2025, 22:59 | Обновлено 10 мая 2025, 23:21
613
2
ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

В субботу, 10 мая, проходит матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимает «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвежский страйкер хозяев поля Александер Серлот сделал покер в первом тайме, забив на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах. 4:0 на табло «Вада Метрополитано».

❗️ ВИДЕО. Как Серлот забил 4 гола Реалу Сосьедад за 30 минут

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Александер Серлот Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Реал Сосьедад видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Или 3 за 4 минуты. Сразу стал лучшим бомбардиром Атлетико в сезоне
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0
Lesovij7
Думаю что Атлетико сделал правильно купив его , а не Довбика. 
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-1
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