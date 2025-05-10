Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад
Это был матч имени Александера Серлота
В субботу, 10 мая, проходил матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».
Встречу принимал «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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Хозяева поля добыли победу со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме одним футболистом: за 30 минут Александер Серлот соорудил покер.
После этого матча «Атлетико» с 70 очками остался 3-м. «Реал Сосьедад» с 43 баллами остался 12-м.
Ла Лига. 35-й тур
Атлетико – Реал Сосьедад – 4:0
Голы: Серлот, 7, 10, 11, 30
Фото матча:
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