Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад

В субботу, 10 мая, проходил матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме одним футболистом: за 30 минут Александер Серлот соорудил покер.

После этого матча «Атлетико» с 70 очками остался 3-м. «Реал Сосьедад» с 43 баллами остался 12-м.

Ла Лига. 35-й тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 4:0

Голы: Серлот, 7, 10, 11, 30

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.