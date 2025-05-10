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Атлетико Мадрид
10.05.2025 22:00 – FT 4 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
10 мая 2025, 23:57 |
200
1

Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад

Это был матч имени Александера Серлота

10 мая 2025, 23:57 |
200
1
Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В субботу, 10 мая, проходил матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме одним футболистом: за 30 минут Александер Серлот соорудил покер.

После этого матча «Атлетико» с 70 очками остался 3-м. «Реал Сосьедад» с 43 баллами остался 12-м.

Ла Лига. 35-й тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 4:0

Голы: Серлот, 7, 10, 11, 30

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Александер Серлот
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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apepa
Носов не хочешь себе купить такого забивного атакера??
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