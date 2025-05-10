Имад АШУР: «Полесье могло замахнуться и на победу в игре с Динамо»

Коуч «Полесья» Имад Ашур прокомментировал ничью в матче 28-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:0):

– Если брать отдельно контекст матча, учитывая, что мы играли с «Динамо», которое еще не решило свои вопросы и претендует на чемпионство, то с одной стороны на это можно смотреть позитивно. С другой стороны, если брать события и ход матча, я думаю, что мы могли замахнуться и на победу. У нас нет такого контекста, что мы «отобрали очки у Динамо». Нам не надо отбирать два очка – нам надо себе три зарабатывать.

– По позициям футболистов. Очень интересно: Борис Крушинский – мы уже видим его на позиции левого защитника. Где он еще может сыграть в «Полесье»?

– Боря – это невероятные природные, атлетические данные. Боря – это работа над собой. На мой взгляд, он существенно улучшился во многих компонентах за последнее время. Его физическое состояние… Мы помним, что раньше ему даже тайм было тяжело выдержать. Сейчас он может полный матч отыграть. Ментальная выносливость – так же: уже второй матч подряд он получает повреждение и продолжает игру. Это тоже черта, которую он в себе изменил, над которой он работает, и которую непросто изменить.

Его универсальность – это и понимание игры, и технические, и природные способности. Он нам в любой команде может быть как важный стратегический игрок, или, в моменты, когда есть потребность, быть полезным. Мы же понимаем, что нам это очень важно, и это важно для него. Потому что если он может демонстрировать универсальность и что на каждой позиции выглядит достойно, то это только будет ему на пользу – повышать его важность для нас и его статус, возможно, и за пределами клуба. Я очень рад, что он провел игру довольно ровно. Хорошие моменты были. Сфокусировано, отдачно. Он молодец.

– Увидели от вас обратную замену. Андре Гонсалвеш вышел во втором тайме, и вы его в конце матча заменили. Не вошел в игру?

– Мы в последнее время очень консервативны с заменами. Был момент матча, где уже ощущались определенные признаки усталости. Это было заметно по тому, что мы где-то отдали мяч сопернику. Соответственно, надо было сделать эти замены, чтобы освежить игру. Но выходит, что игроки выходят не в самый лучший момент матча – против «Динамо» Киев. Тут можно не войти в игру – это нормально. Это было стратегическое решение сделать обратную замену. Никаких тут нет претензий. Игрок может не войти в игру. Он выходил раньше на замены и усиливал игру, выходил в старте и качественно играл. Поэтому это просто эпизод, и ничего тут критичного или криминального нет.

– Анди Хадрой вошел в игру. Мы наконец-то увидели этого футболиста, который присоединился к команде зимой, но травмы не давали ему возможности раскрыться. Как он вам?

– Мы очень рады, что он наконец дебютировал. У нас был план дебюта именно сейчас. Но это случилось чуть раньше, чем планировали, потому что на последних секундах первого тайма повреждение получил Лукас. Мы еще минуту доигрывали в меньшинстве, и в перерыве сделали замену. Очень рад за его дебют. И, по моему субъективному мнению, дебют был очень достойным и удачным. Радуюсь, что учитывая всю эту цепочку событий, которая постоянно откладывала этот дебют, он выдержал это время достойно. Потому что можно долго ждать, перегореть и в конце концов дебютировать, но неудачно.

Это говорит о его ментальной стойкости. И, учитывая то, что мы видели на поле, время, которое он провел здесь, пошло ему на пользу в плане адаптации. Глобально я очень рад за него. У нас были беседы по поводу того, почему откладывается дебют – он относился с пониманием. Мы должны взвешивать риски и принимать решения в контексте команды. И в конце концов, на мой взгляд, очень хороший момент, очень хороший дебют, очень хороший матч для этого, и я за него лично очень рад.

– На этой неделе собирались клубы УПЛ и могли согласовать новый формат чемпионата с 12 командами. Если вспомнить результаты «Полесья» – вы больше зарабатывали очки с командами верхней части таблицы, а теряли с нижней. Насколько такой формат был бы удобнее для «Полесья»?

– Если мы хотим в будущем претендовать на какие-то достижения, то они добываются именно в матчах с клубами нижней части таблицы. Это, как правило, клубы, которые знают, за что борются, знают свои сильные стороны, свои ограничения. Это клубы, которые бьются за каждый клочок поля. С такими клубами никогда не будет простых матчей. И чтобы в таких матчах побеждать – нужно иметь класс. Но я хочу еще раз напомнить: мы сейчас как клуб и как коллектив – в процессе формирования.

Поэтому говорить о классе… На мой взгляд, у нас в чемпионате, который сейчас существует, может исторически лишь два клуба могут говорить о классе. А какой бы формат ни выбрали – чтобы закрепиться на высоких позициях, нужно уметь играть со всеми. И это не так легко, как кажется. На пространстве мы создаем много моментов, а в закрытом пространстве – пока еще не там, чтобы вскрывать подобные блоки. Это вопрос времени. А формат – это уже не ко мне.