ПИХАЛЕНОК: «Плохой результат для Динамо. Но экономии сил не было»

Хавбек «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о потере очков киевской командой в матче 28-го тура УПЛ с «Полесьем» (0:0):

– Да, к сожалению, сыграли вничью 0:0, но и дальше все будет зависеть только от нас. Нужно, если мы хотим взять чемпионат, добыть две победы и закончить его позитивно, стать чемпионами.

– По ходу этого матча – насколько было тяжело входить в игру, учитывая темп и количество борьбы на поле?

– Всегда, когда такая напряженная игра – непросто в нее входить. Но у нас в конце были… Не могу сказать, что стопроцентные моменты, но такие полумоменты были, и могли где-то и воткнуть. Но, к сожалению… Ну, равная игра и 0:0.

– На послематчевом комментарии Александр Шовковский отметил, что недоволен отношением футболистов по ходу этого матча. Он об этом говорит в течение сезона уже не раз. На ваш взгляд, что помешало добиться положительного результата, и что именно говорил Александр Шовковский в перерыве и после финального свистка?

– Ну, я не могу сказать, что где-то не хватило настроя или еще чего-то. Я не могу вам сказать, чего именно не хватило – это говорит главный тренер, это к нему вопрос.

– А после финального свистка – какие у него были слова? Что он говорил команде в целом?

– Сказал: «Давайте не вешать ярлыки, будем разбирать игру. Сейчас – моемся и едем». Ну, ничего такого. Уже на базе будем разбирать игру, и там уже будет разбор полетов.

– Насколько уместно говорить, что и «Шахтер» потерял очки, и «Динамо» потеряло очки – такая мини-репетиция перед финалом Кубка Украины? И, может быть, где-то экономили силы?

– Да нет, нет, точно не экономия сил. К сожалению, такой… плохой результат, можно сказать, для нас. Если бы выиграли – спокойно уже ехали бы в Одессу.

– Для вас, возможно, был небольшой плюс в том, что вы сыграли перед финалом Кубка Украины на этом стадионе. Как поле вообще, как атмосфера?

– Атмосфера и поле шикарные, если честно. У них агрономы тоже европейского уровня, наверное. Очень классный газон.

– «Шахтер» потерял очки, но в случае положительного результата «Александрия» может приблизиться к «Динамо». Насколько это влияет на команду – что все будет решаться до последнего тура? Может, хотелось бы закрыть вопрос с чемпионством пораньше?

– Ну, я думаю, всем командам, которые борются, хочется немного раньше. Но это футбол, и ничего страшного не произошло. Да, сыграли вничью – будем разбирать этот матч и готовиться дальше. Сейчас уже – финал Кубка Украины. А после Кубка будем готовиться к следующим матчам.

– На этой неделе стало известно, что к команде присоединился Анхель Торрес. Вы видели этого футболиста на тренировках. Что он может дать «Динамо», по вашему мнению?

– Ну, это вопрос не ко мне. В плане того, что я видел на тренировке – пусть кто-то другой отвечает. Но если наши скауты и тренеры увидели в нем что-то и подписали контракт, значит, видят в нем перспективу.

– Говорят, приехал новый Ярмоленко.

– Ну да, есть такое. Это по стилю игры – немного похоже.