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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 11:51 |
334
0

«Скауты что-то увидели». Лидер Динамо оценил трансфер вингера-легионера

Александр Пихаленок заявил, что Анхель Торрес действительно чем-то похож на Андрея Ярмоленко

10 мая 2025, 11:51 |
334
0
«Скауты что-то увидели». Лидер Динамо оценил трансфер вингера-легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок оценил колумбийского легионера «бело-синих» Анхеля Торреса. Футболист заявил, что легионер действительно чем-то похож на Андрея Ярмоленко.

– Если его подписали, то наши скауты и тренеры видят в нем перспективы.

– Говорят, новый Ярмоленко приехал.

– Да, есть такое. По стилю игры немного где-то похож, – сказал Пихаленок.

Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он выступит под номером 17.

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Александр Пихаленок Анхель Торрес Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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