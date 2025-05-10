«Скауты что-то увидели». Лидер Динамо оценил трансфер вингера-легионера
Александр Пихаленок заявил, что Анхель Торрес действительно чем-то похож на Андрея Ярмоленко
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок оценил колумбийского легионера «бело-синих» Анхеля Торреса. Футболист заявил, что легионер действительно чем-то похож на Андрея Ярмоленко.
– Если его подписали, то наши скауты и тренеры видят в нем перспективы.
– Говорят, новый Ярмоленко приехал.
– Да, есть такое. По стилю игры немного где-то похож, – сказал Пихаленок.
Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).
Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он выступит под номером 17.
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