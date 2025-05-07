Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер-легионер Динамо сделал заявление о конкуренции с Ярмоленко
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 12:29 |
958
0

Вингер-легионер Динамо сделал заявление о конкуренции с Ярмоленко

Колумбиец Анхель Торрес знает о значимости ветерана «Динамо»

07 мая 2025, 12:29 |
958
0
Вингер-легионер Динамо сделал заявление о конкуренции с Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко. Легионер заявил, что понимает значимость Андрея для «бело-синих».

– Некоторые украинские журналисты по манере игры сравнивают тебя с молодым Андреем Ярмоленко. А с кем бы ты сам себя сравнил?

– Да, я уже узнал, какие достижения у Андрея Ярмоленко в Украине, насколько это весомая персона в украинском футболе. Но я не хотел бы себя сравнивать ни с одним игроком. Я хочу строить свою карьеру, не равняясь ни на кого, хочу сделать известным свое собственное имя, – сказал колумбиец.

Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он выступит под номером 17.

По теме:
Кривбасс – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Кривбасс открыл счет в перенесенном матче с Левым Берегом
«Они только ждут возможности». В Роме определились с будущим Довбика
Динамо Киев трансферы видео Андрей Ярмоленко свободный агент Сентрал Кост Маринерс трансферы УПЛ Анхель Торрес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 09:05 10
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал результат матча с «Интером»

Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07 мая 2025, 07:49 5
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом

Хаби разрешил продавать украинца

Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Футбол | 06.05.2025, 17:52
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты
Футбол | 07.05.2025, 12:34
Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты
Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 3
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
05.05.2025, 14:53 15
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 87
Футбол
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем