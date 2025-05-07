Вингер-легионер Динамо сделал заявление о конкуренции с Ярмоленко

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о конкуренции с ветераном киевского клуба Андреем Ярмоленко. Легионер заявил, что понимает значимость Андрея для «бело-синих».

– Некоторые украинские журналисты по манере игры сравнивают тебя с молодым Андреем Ярмоленко. А с кем бы ты сам себя сравнил?

– Да, я уже узнал, какие достижения у Андрея Ярмоленко в Украине, насколько это весомая персона в украинском футболе. Но я не хотел бы себя сравнивать ни с одним игроком. Я хочу строить свою карьеру, не равняясь ни на кого, хочу сделать известным свое собственное имя, – сказал колумбиец.

Ранее Торрес выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

Анхель играет как на правом фланге атаки, так и на левом. В столичной команде он выступит под номером 17.