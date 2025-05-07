ВИДЕО. Первое интервью Анхеля Торреса как футболиста Динамо

Колумбийский новичок киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал детали перехода к расположению «бело-синих». Вингер заявил, что ему очень понравилось в Украине.

- Ты уже фактически неделю в Украине. Нравится ли тебе здесь?

- Мне здесь все очень нравится. Очень хорошие впечатления от самой команды.

– Ты уже какое-то время тренировался с командой. Насколько украинский футбол отличается от колумбийского, португальского, мальтийского или австралийского?

– Если сравнивать с теми чемпионатами, где я поиграл больше всего – Мальты, Австралии, то здесь в Украине более высокий уровень в плане организации, дисциплины. Украинский футбол в этом плане ближе к португальскому.

- За то время, что ты уже в Украине, пришлось ли побывать на каком-то футбольном матче?

- Я смотрел много матчей по телевизору, но пока не присутствовал ни на одном матче. Но я уже имею впечатление об уровне украинского футбола.

- Ты не имел контракта ни с одним клубом с лета прошлого года… Как поддерживал форму все это время?

– Последние шесть месяцев я тренировался индивидуально, с персональным тренером, преимущественно акцент был на физической подготовке.

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

- Ты универсальный футболист, выступал и на флангах атаки, и в центре полузащиты, и даже центрального форварда. Где тебе удобнее играть? Какую позицию тебе отводят в «Динамо»?

- Комфортнее всего чувствую себя на позиции правого вингера, однако для меня не проблема сыграть и на левом фланге. Могу сыграть на любой позиции в атаке.

– Некоторые украинские журналисты по манере игры сравнивают тебя с молодым Андреем Ярмоленко. А с кем бы ты сам себя сравнил?

– Да, я уже узнал, какие достижения у Андрея Ярмоленко в Украине, насколько это весомая персона в украинском футболе. Но я не хотел бы себя сравнивать ни с одним игроком. Я хочу строить свою карьеру, не равняясь ни на кого, хочу сделать известным свое собственное имя.

- Ты выигрывал Юношескую Лигу УЕФА в составе «Порту». Известно ли тебе, что академия «Динамо» тоже одна из лучших в мире, клуб является одним из лидеров по количеству собственных воспитанников в Европе?

- Да, я слышал о детской футбольной академии «Динамо», я очень высокого мнения о ней. Знаю, что в клубе очень хорошо выстроена структура, хорошие условия для юных талантов, поэтому постоянно появляются новые игроки, которые достигают высот на профессиональном футболе.

– В 18 лет ты перебрался из родной Колумбии в Португалию. Был ли этот шаг правильным для развития твоей карьеры?

- Когда я узнал, что у меня есть возможность перебраться в столь именитый клуб, я к этому сразу начал готовиться, начал учить язык, начал специально тренироваться. Для меня это был шанс, за который я ухватился обеими руками.

- А теперь пора учить украинский. Какие-то слова уже выучил?

– Некоторые повседневные фразы знаю, например приветствие «Добрый день». Мне очень нравятся украинцы, ваш народ.

– У тебя были взлеты и падения. Ты становился с «Сентрал Кост Маринерс» чемпионом Австралии. Именно в тот период где-то и начали говорить о твоем возможном переходе в «Динамо». Год назад это были только слухи или реальные разговоры?

– Да, еще год назад были разговоры связанные с «Динамо». И они продолжались круглый год. Но все эти разговоры, наконец, в прошлом. Теперь я в Киеве и готов демонстрировать свои лучшие качества, будучи игроком этого большого клуба.

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- «Динамо» пока на первом месте в чемпионате и близко к своему историческому чемпионству. Когда киевляне выиграют УПЛ, на эмблеме появится третья звезда. Это как у Аргентины после выигранного ЧМ. Историческое время для клуба. Знал об этом?

– Конечно. Я давно следил за культурой и историей «Динамо» Киев. И я знал о третьей звездочке. Поэтому хочу помочь команде взять ее.

– Все СМИ уже растиражировали твои фото возле памятника Валерия Васильевича Лобановского. Чего ожидаешь от «Динамо» и игры в Украине?

– Я собираюсь себя отдать полностью киевскому клубу. И я хочу уже в этом сезоне помочь "Динамо" стать чемпионом. Если посмотреть вперед, желаю бороться с бело-синими за все возможные титулы. Хочу принести много трофеев самому титулованному украинскому клубу.

- Если не считать футбол, то что тебе уже запомнилось в Украине больше всего? Люди, радушие, еда, культура?

– Я уже познакомился с украинской традиционной едой. Отдельно хочу выделить красный суп – борщ. Я в принципе считаю, что ваша еда – очень вкусная. Успел увидеть некоторые части города, понял для себя, что это удивительно красивый город. Не видел еще всю красоту, но скоро это поправлю.

– Почему ты выбрал 17 игровой номер?

- Какой-либо особой истории по поводу игрового номера нет. Мне просто нравятся номера 10 и 7. Но так как оба заняты, то решил сделать микс и сформировать мощную комбинацию для себя.