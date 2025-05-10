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Вторая лига
Ревера 1908
10.05.2025 15:45 - : -
Вильхивцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 мая 2025, 14:05 | Обновлено 10 мая 2025, 14:21
159
0

Вторая лига. Матчи 10 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги

10 мая 2025, 14:05 | Обновлено 10 мая 2025, 14:21
159
0
Вторая лига. Матчи 10 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911 Стрый

10 мая проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 17-й тур, 10 мая 2025

  • 13:30. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
  • 13:30. Рух-2 Львов – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • 13:30. Скала 1911 Стрый – Пробой Городенка
  • 13:30. Ужгород – Куликов-Белка
  • 15:45. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Вильхивцы

Турнирная таблица

13:30. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса

13:30. Рух-2 Львов – Самбор-Нива-2 Тернополь

13:30. Скала 1911 Стрый – Пробой Городенка

13:30. Ужгород – Куликов-Белка

15:45. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Вильхивцы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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