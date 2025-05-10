10.05.2025 15:45 - : -
Украина. Вторая лига10 мая 2025, 14:05 | Обновлено 10 мая 2025, 14:21
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Вторая лига. Матчи 10 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги
10 мая 2025, 14:05 | Обновлено 10 мая 2025, 14:21
159
0
10 мая проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 17-й тур, 10 мая 2025
- 13:30. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
- 13:30. Рух-2 Львов – Самбор-Нива-2 Тернополь
- 13:30. Скала 1911 Стрый – Пробой Городенка
- 13:30. Ужгород – Куликов-Белка
- 15:45. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Вильхивцы
Турнирная таблица
13:30. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
13:30. Рух-2 Львов – Самбор-Нива-2 Тернополь
13:30. Скала 1911 Стрый – Пробой Городенка
13:30. Ужгород – Куликов-Белка
15:45. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Вильхивцы
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