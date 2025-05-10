Скала 1911 обыграла лидера Группы А. Результаты матчей Второй лиги

В субботу, 10 мая, во Второй лиге состоялись пять матчей. Все поединки прошли в Группе А.

В центральном матче игрового дня «Скала 1911» принимала «Пробий». Хозяева открыли счет уже на второй минуте матча. Автором забитого мяча стал Андрей Ралюченко. На 39-й минуте Роман Лисовик удвоил преимущество хозяев, но перед перерывом Игорь Гук сократил отставание.

Во втором тайме Андрей Фесенко и Иван Жумига сделали счет 4:1. В конце матча игрок «Пробия» Василий Палагнюк голом с пенальти слегка скрасил поражение.

Победы одержали и другие претенденты на второе место в Группе А. «Рух-2» разгромил «Самбор-Ниву-2» Тернополь (3:0), а «Полесье-2» обыграло «Реал Фарму» (2:0).

Вторая лига. Группа А. 10 мая

«Скала 1911» Стрый – «Пробий» Городенка – 4:2

Голы: Ралюченко 2, Лисовик 39, Фесенко 74, Жумига 78 – Гук 45, Палагнюк 89 (пенальти)

«Полесье-2» Житомир – «Реал Фарма» Одесса – 2:0

Голы: Караман 77 (с пенальти), Корж 88

«Рух-2» Львов – «Самбор-Нива-2» Тернополь – 3:0

Голы: Поповский 5, Дзюнь 28, Цюрпалевич-Семочко 55.

«Ужгород» – «Куликов-Белка» – 0:1

Гол: Копыл 45

«Ревера 1908» Ивано-Франковск – «Вильхивцы – 1:1

Голы: Гуменяк 90+3 (пенальти) – Панасенко, 35

Турнирная таблица. Группа А