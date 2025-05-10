Скала 1911 обыграла лидера Группы А. Результаты матчей Второй лиги
Поражение от «Скалы 1911» прервало победную серию «Пробия»
В субботу, 10 мая, во Второй лиге состоялись пять матчей. Все поединки прошли в Группе А.
В центральном матче игрового дня «Скала 1911» принимала «Пробий». Хозяева открыли счет уже на второй минуте матча. Автором забитого мяча стал Андрей Ралюченко. На 39-й минуте Роман Лисовик удвоил преимущество хозяев, но перед перерывом Игорь Гук сократил отставание.
Во втором тайме Андрей Фесенко и Иван Жумига сделали счет 4:1. В конце матча игрок «Пробия» Василий Палагнюк голом с пенальти слегка скрасил поражение.
Победы одержали и другие претенденты на второе место в Группе А. «Рух-2» разгромил «Самбор-Ниву-2» Тернополь (3:0), а «Полесье-2» обыграло «Реал Фарму» (2:0).
Вторая лига. Группа А. 10 мая
«Скала 1911» Стрый – «Пробий» Городенка – 4:2
Голы: Ралюченко 2, Лисовик 39, Фесенко 74, Жумига 78 – Гук 45, Палагнюк 89 (пенальти)
«Полесье-2» Житомир – «Реал Фарма» Одесса – 2:0
Голы: Караман 77 (с пенальти), Корж 88
«Рух-2» Львов – «Самбор-Нива-2» Тернополь – 3:0
Голы: Поповский 5, Дзюнь 28, Цюрпалевич-Семочко 55.
«Ужгород» – «Куликов-Белка» – 0:1
Гол: Копыл 45
«Ревера 1908» Ивано-Франковск – «Вильхивцы – 1:1
Голы: Гуменяк 90+3 (пенальти) – Панасенко, 35
Турнирная таблица. Группа А
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