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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:25 |
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2

Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки

В Житомире к победе было ближе «Полесье», нежели лидер текущего чемпионата

10 мая 2025, 10:25 |
501
2
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
fcdynamo.com

Накануне в Житомире состоялся один из центральных матчей тура УПЛ, в котором «Полесье» и «Динамо» расписали сухую ничью 0:0.

После матча главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский выразил недовольство действием своих футболистов, которые оказались неспособными реализовать план на игру.

Согласно статистике Wyscout, коуч «Динамо» имел полное право на такую оценку ситуации. За весь матч в Житомире футболисты киевской команды нанесли по воротам соперника только 6 ударов, причем ни один из них не пришелся в створ!

Матчевый показатель ожидаемых голов у «Динамо» составил лишь 0,23xG (у житомирян – 1,43xG). Это абсолютно худший показатель для «бело-синих» в текущем сезоне УПЛ, причем это всего лишь третий раз в этом розыгрыше чемпионата, когда киевляне не смогли «перевалить» за единицу (0,99xG был зафиксирован у «Динамо» в матче против «Шахтера» 27 октября 2024-го; 0,3xG футболисты киевской команды «насобирали» в игре с «Александрией», которая состоялась 4 декабря минувшего года).

Если брать во внимание все официальные турниры и матчи, в которых «Динамо» принимало участие в текущем сезоне, то хуже показателя ожидаемых голов в матче против «Полесья» у киевлян ситуация была лишь однажды – 12 декабря 2024 года в гостевом поединке Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (0:3), когда атака украинской команды сумела выйти аж на 0,22xG.

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Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо показатель xG статистика ударов чемпионат Украины по футболу выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Игорь Левченко
Будет весело, если ДК просрет этот чемп, с таким отношением к игре.
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wojsergivan
а что игроки взяли бабл мимо тренера?
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