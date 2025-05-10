Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки

Накануне в Житомире состоялся один из центральных матчей тура УПЛ, в котором «Полесье» и «Динамо» расписали сухую ничью 0:0.

После матча главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский выразил недовольство действием своих футболистов, которые оказались неспособными реализовать план на игру.

Согласно статистике Wyscout, коуч «Динамо» имел полное право на такую оценку ситуации. За весь матч в Житомире футболисты киевской команды нанесли по воротам соперника только 6 ударов, причем ни один из них не пришелся в створ!

Матчевый показатель ожидаемых голов у «Динамо» составил лишь 0,23xG (у житомирян – 1,43xG). Это абсолютно худший показатель для «бело-синих» в текущем сезоне УПЛ, причем это всего лишь третий раз в этом розыгрыше чемпионата, когда киевляне не смогли «перевалить» за единицу (0,99xG был зафиксирован у «Динамо» в матче против «Шахтера» 27 октября 2024-го; 0,3xG футболисты киевской команды «насобирали» в игре с «Александрией», которая состоялась 4 декабря минувшего года).

Если брать во внимание все официальные турниры и матчи, в которых «Динамо» принимало участие в текущем сезоне, то хуже показателя ожидаемых голов в матче против «Полесья» у киевлян ситуация была лишь однажды – 12 декабря 2024 года в гостевом поединке Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (0:3), когда атака украинской команды сумела выйти аж на 0,22xG.