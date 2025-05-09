Шовковский раздражен игрой Динамо: «Не понимаю, что происходит»

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Полесья. Киевляне сохраняют лидерство, но Александрия в случае своей победы сократит отставанием до двух очков.

Тренер был явно раздражен игрой команды и часто отвечал односложно.

«Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений – много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком говорить не буду. План был – победить».

«Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне тут многое непонятно», – сказал Шовковский.