Шовковский раздражен игрой Динамо: «Не понимаю, что происходит»
Тренер киевлян разочарован игрой с Полесьем
Наставник Динамо Александр Шовковский оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Полесья. Киевляне сохраняют лидерство, но Александрия в случае своей победы сократит отставанием до двух очков.
Тренер был явно раздражен игрой команды и часто отвечал односложно.
«Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений – много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком говорить не буду. План был – победить».
«Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне тут многое непонятно», – сказал Шовковский.
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А по игре , которая закончилась 5 часов назад ничего. Я подозреваю ждут генеральную линию выкладки информации от пресс службы команды из Счастливого.
А по сути: Конечно хотел победить Шовковский, но хотел малой кровью и сэкономить силы и эмоции... Но не получилось. В среду будет другая игра и эмоции другие. Хотя по логике Динамо должно было тут выкладываться больше .... Но соперник принципиальный в Кубке и достаточно слабый на сегодня и соответственно динамовцы хотят чтобы Кубок поехал в Киев.