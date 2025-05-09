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  4. Шовковский раздражен игрой Динамо: «Не понимаю, что происходит»
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 20:14 | Обновлено 09 мая 2025, 20:27
2884
9

Шовковский раздражен игрой Динамо: «Не понимаю, что происходит»

Тренер киевлян разочарован игрой с Полесьем

09 мая 2025, 20:14 | Обновлено 09 мая 2025, 20:27
2884
9
Шовковский раздражен игрой Динамо: «Не понимаю, что происходит»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Полесья. Киевляне сохраняют лидерство, но Александрия в случае своей победы сократит отставанием до двух очков.

Тренер был явно раздражен игрой команды и часто отвечал односложно.

«Я недоволен действиями игроков, особенно в плане решений – много брака, много не того, о чем мы договаривались и что должны делать. Мы снова недовольны. Я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали, особенно в первом тайме. Персонально ни о ком говорить не буду. План был – победить».

«Я не знаю, что повлияло на действия игроков, но они должны выходить и играть так, как мы договорились. Мне тут многое непонятно», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 9
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didora
Для чого плести дурниці. Якщо, якщо .... Карпати і Олександрія можуть теж зіграти внічию, і тоді все залишеться як і було до цього туру.  Висновки будемо робити в кінці туру.
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+1
avk2307
заметьте ,что интервью после игры Полесье Динамо спорт.юа оперативно выложил.
А по игре , которая закончилась 5 часов назад ничего. Я подозреваю ждут генеральную линию выкладки информации от пресс службы команды из Счастливого.
А по сути: Конечно хотел победить Шовковский, но хотел малой кровью и сэкономить силы и эмоции... Но не получилось. В среду будет другая игра и эмоции другие. Хотя по логике Динамо должно было тут выкладываться больше .... Но соперник принципиальный в Кубке и достаточно слабый на сегодня  и соответственно динамовцы хотят чтобы Кубок поехал в Киев.
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0
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Samuel
Як на мене, не правильно висловлюється шовковський, акцентуючи що це гравці не виконали установку, всюди тренери говорять: МИ(команда) багато помилялися і зіграли не належним чином, МИ допускали багато помилок, саме команда, тренер і гравці як одне ціле, а тут всі винні тільки не він, щей говорить що йому щось не зрозуміло. Це як??ти ж тренер, хто як не ти маєш знати що з командою. Чисто моя субʼєктивна думка, він ще не доріс до рівня головного тренера. Тренер воротарів так, але не головний
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0
apepa
Я понимаю Ты сегодня патлатый физрук потерял золотые медали!
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-15
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