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  4. 4 гола в последних 5 матчах. Антони может выиграть 2 еврокубка за сезон
Лига конференций
10 мая 2025, 05:23 | Обновлено 10 мая 2025, 06:07
322
0

4 гола в последних 5 матчах. Антони может выиграть 2 еврокубка за сезон

Бетис вышел в финал ЛК, а его недавний клуб МЮ будет играть в финале ЛЕ

10 мая 2025, 05:23 | Обновлено 10 мая 2025, 06:07
322
0
4 гола в последних 5 матчах. Антони может выиграть 2 еврокубка за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразильский футболист Антони, который зимой на правах аренды сменил Манчестер Юнайтед на Бетис, переживает яркий отрезок в своей карьере.

За последние 5 матчей он отметился четырьмя голами и одним ассистом. Его забитый мяч и голевая передача помогли Бетису пройти Фиорентину (2:2 в овертайме после 2:1 в первой игре) в полуфинале Лиги конференций, и зелено-белая команда получила путевку в финал.

В матчах против Жироны, Фиорентины (первая игра) и Эспаньола Антони забил важные мячи. В ответном матче против Фиорентины Антони открыл счет, забив красивый гол со штрафного, а в дополнительное время он ассистировал Абде Эззалзули, что стало решающим моментом противостояния.

Забавно, что Антони может выиграть два еврокубка за один сезон! Если Бетис победит Челси в финале Лиги конференций, а Манчестер Юнайтед выиграет финал Лиги Европы против Тоттенхэма, бразилец формально будет иметь уникальное достижение – два трофея за один сезон с разными клубами.

Всего в этом сезоне Антоні сыграл за Бетис 13 матчей в Ла Лиге (4 гола) и 8 матчей Лиги конференций (также 4 забитых мяча).

Антони забил 4 гола и отдал 1 ассист в последних 5 матчах

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Фиорентина Бетис Лига конференций Антони (Матеус дос Сантос) Фиорентина - Бетис статистика Манчестер Юнайтед Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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