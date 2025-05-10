4 гола в последних 5 матчах. Антони может выиграть 2 еврокубка за сезон

Бразильский футболист Антони, который зимой на правах аренды сменил Манчестер Юнайтед на Бетис, переживает яркий отрезок в своей карьере.

За последние 5 матчей он отметился четырьмя голами и одним ассистом. Его забитый мяч и голевая передача помогли Бетису пройти Фиорентину (2:2 в овертайме после 2:1 в первой игре) в полуфинале Лиги конференций, и зелено-белая команда получила путевку в финал.

В матчах против Жироны, Фиорентины (первая игра) и Эспаньола Антони забил важные мячи. В ответном матче против Фиорентины Антони открыл счет, забив красивый гол со штрафного, а в дополнительное время он ассистировал Абде Эззалзули, что стало решающим моментом противостояния.

Забавно, что Антони может выиграть два еврокубка за один сезон! Если Бетис победит Челси в финале Лиги конференций, а Манчестер Юнайтед выиграет финал Лиги Европы против Тоттенхэма, бразилец формально будет иметь уникальное достижение – два трофея за один сезон с разными клубами.

Всего в этом сезоне Антоні сыграл за Бетис 13 матчей в Ла Лиге (4 гола) и 8 матчей Лиги конференций (также 4 забитых мяча).

Антони забил 4 гола и отдал 1 ассист в последних 5 матчах