Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрая контратака, ассист Антони. Победный гол Бетиса в дуэли с Фио
Лига конференций
09 мая 2025, 02:43 | Обновлено 09 мая 2025, 02:45
79
0

ВИДЕО. Быстрая контратака, ассист Антони. Победный гол Бетиса в дуэли с Фио

Абде Эззалзули в овертайме принес Бетису суммарную победу и выход в финал ЛК

09 мая 2025, 02:43 | Обновлено 09 мая 2025, 02:45
79
0
ВИДЕО. Быстрая контратака, ассист Антони. Победный гол Бетиса в дуэли с Фио
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 мая во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного в девятку ворот соперников. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль.

В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. В овертайме Абде Эззалзули на 97-й минуте установил окончательный счет, Антони сделал ассист (2:2).

Финал Лиги конференций состоится 28 мая в польском Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.

ГОЛ! 2:2. Абде Эззалзули (ассист Антони), 97 мин

По теме:
Украина – Нидерланды – 27:35. Фиаско в предпоследнем туре. Видеообзор матча
На Довбика появился новый претендент. Артем его уже огорчал
ВИДЕО. Как Антони забил супергол за Бетис в девятку ворот Фиорентины
Фиорентина Бетис видео голов и обзор Лига конференций Антони (Матеус дос Сантос) Фиорентина - Бетис Абде Эззалзули
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Футбол | 08 мая 2025, 08:55 7
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы

Немец решил перейти в «Баварию»

Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ
Футбол | 09 мая 2025, 02:34 0
Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ
Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ

Рональд Араухо увидел ошибку судьи в моменте с пропущенным голом

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Футбол | 08.05.2025, 19:13
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Футбол | 08.05.2025, 12:19
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 3
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 10
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем