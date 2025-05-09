ВИДЕО. Быстрая контратака, ассист Антони. Победный гол Бетиса в дуэли с Фио
Абде Эззалзули в овертайме принес Бетису суммарную победу и выход в финал ЛК
Вечером 8 мая во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче.
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Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного в девятку ворот соперников. Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль.
В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. В овертайме Абде Эззалзули на 97-й минуте установил окончательный счет, Антони сделал ассист (2:2).
Финал Лиги конференций состоится 28 мая в польском Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.
ГОЛ! 2:2. Абде Эззалзули (ассист Антони), 97 мин
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