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Лига конференций
09 мая 2025, 02:29 | Обновлено 09 мая 2025, 02:36
87
0

ВИДЕО. Как Антони забил супергол за Бетис в девятку ворот Фиорентины

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций

09 мая 2025, 02:29 | Обновлено 09 мая 2025, 02:36
87
0
ВИДЕО. Как Антони забил супергол за Бетис в девятку ворот Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 мая во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного в девятку ворот соперников!

Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль. В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет, Антони сделал ассист (2:2).

Финал Лиги конференций состоится 28 мая в польском Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.

ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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