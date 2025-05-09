ВИДЕО. Как Антони забил супергол за Бетис в девятку ворот Фиорентины

Вечером 8 мая во Флоренции прошел ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимала испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Бетис вышел в финал, сыграв вничью 2:2 в овертайме с Фиорентиной в ответном матче.

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Бетис открыл счет на 30-й минуте благодаря точному удару Антони со штрафного в девятку ворот соперников!

Фиорентина быстро ответила: Робин Госенс сравнял счет на 34-й минуте, а на 42-й минуте немец оформил дубль. В дополнительное время Бетис забил победный мяч по сумме двух матчей. Абде Эззальзули на 97-й минуте установил окончательный счет, Антони сделал ассист (2:2).

Финал Лиги конференций состоится 28 мая в польском Вроцлаве – Бетис сыграет с английским Челси.

ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин